Министерството на културата отстрани и върна директора на Българската национална филмотека

Като отчита обществената чувствителност, становището на професионалната кинообщност и предстоящото провеждане на конкурс за избор на ръководство на Българската национална филмотека (БНФ), Министерството на културата отменя заповедта за прекратяване трудовото правоотношение на Антония Ковачева като директор на БНФ.



Решението е взето с оглед осигуряване на институционална стабилност, приемственост и спокойното протичане на текущите процеси и проекти в БНФ, включително дейностите по опазване и дигитализация на националния филмов и аудиовизуален фонд.



Министерството на културата остава ангажирано с провеждането на прозрачна конкурсна процедура съгласно законовите изисквания и с поддържането на открит диалог с професионалната общност в интерес на устойчивото развитие на културните институции в Република България.



Това се случва след като вчера министърът на културата в оставка Мариан Бачев отстрани Ковачева от длъжност. По-късно Българската национална филмотека излезе със отворено писмо до ведомството, с което протестира срещу взетото решение.



Освен това преди Министреството на културата да обяви отмяната на заповедта си, БНФ заплаши с организация на протест в подкрепа на своя директор.

https://www.focus-news.net/