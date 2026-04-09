Мълния удари излитащ самолет от летище Варна

Товарен самолет (Boeing 747-443) на Atlas AIR е бил ударен от мълния по време на излитане от летище Варна, съобщи специализираният сайт за метеорология MeteoBalkans.

Инцидентът е преминал без последствия за машината и хората на борда.

По първоначална информация, самолетът е попаднал в зона с гръмотевична активност, малко след излитането си от аеропорта в морския град.

Въпреки удара от мълния, екипажът е запазил пълен контрол над боинга.

От авиационните власти уточняват, че подобни инциденти не са необичайни и съвременните самолети са проектирани така, че да издържат на удари от мълнии.

Конструкцията им позволява електрическият заряд да премине по корпуса, без да засегне критичните системи.

В следобедните часове днес гръмотевична буря с градушка удари Варна. Ледените късове са били дребни, а валежът е бил кратък, но интензивен.

Източник: dir.bg