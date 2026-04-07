МЪЛНИЯ! Емил Дечев потвърди разкритието - ходил с Теди Еврото в Гърция, плавали цяла седмица с яхта

Вътрешният министър Емил Дечев призна, че е бил в приятелски отношения с отстранената за връзки в Пепи Еврото българска евпоркурорка Теодора Георгиева. Дечев потвърди разкритието на агенция ПИК, че двамата са напускали заедно страната в посока Гърция и че там са плавали с яхта.

"Аз съм работил като съдия в Софийския районен съд, където тя е работила като прокурор в Софийската районна прокуратура... Аз познавам изключително много прокурори.

Един единствен път се е случило ние да пътуваме заедно – през 2017 година. Пътували сме с нейна приятелка и мои приятели за Гърция и сме плавали заедно за една седмица. Бяхме 12 човека. След 2020 година, когато тя заминава на работа като прокурор в Европейската прокуратура в Люксембург, на практика не сме имали никакви контакти. Не виждам никакъв конфликт на интереси", оправда се министър Дечев за връзките си с Теодора Георгиева.

Считам, че е направила грешка като се е съгласила да отиде при господин, известен с прякор – Петър Петров, известен като Еврото. Това е грешка, за която си плаща, но в същото време тя твърди, че във връзка с нейната работа като български прокурор в Европейската прокуратура в Люксембург й е оказван натиск. Излизат материали срещу нея в различни медии. В един момент тя се превръща и в жертва", продължи с обяснителния режим Емил Дечев.

Така вътрешният министър потвърди разкритието на ПИК, че е в изключително близки отношения с Теодора Георгиева. Той е в тежък и недопустим конфликт на интереси, още повече че щом Теди Еврото се прибра в България, Дечев й осигури денонощна охрана.

Вътрешният министър, разбира се, спести информацията знаел ли е, че Теодора Георгиева е назначена за европрокурор със съдействието на най-големия брокер в съдебната система - Петьо Петров-Пепи Еврото.

