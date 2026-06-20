Краси Принца и Калашника очаквали акцията на МВР, скрили злато, дрога и пари

Тарторите на престъпната група от квартал „Ботунец“, Петър Ангелов – Пешо Калашника и Красимир – Краси Принца, са успели да се подготвят за неделната акция на МВР и са скрили голяма част от незаконните си придобивки. Жители на квартала свидетелстват, че преди щурма на спецкомандосите домовете на лидерите са били изпразнени, а десетки луксозни автомобили, сред които модели на „Мерцедес“ и „Ауди“, са били изведени от района. Въпреки изнесената информация за полицейски протекции, които групата е ползвала, органите на реда не откриха основните доказателства за богатството на фамилията, включително 50 килограма злато, с които Краси Принца публично се е хвалил.

При претърсванията бяха иззети едва 48 000 евро, както и списъци с имена на жени, принуждавани към пр*ституция по схемата „Ловър бой“. Смята се, че Пешо Калашника контролира над 50 пр*ститутки, като бандата често вербува момичета от малки населени места и дори ги изпраща за сексуална експлоатация в чужбина, включително във Виена. Жертвите обаче живеят в постоянен страх от насилствено осакатяване, поради което нито една от тях не смее да свидетелства срещу своите мъчители.

Разследващите са скептични относно постигането на ефективни присъди, тъй като в миналото Пешо Калашника се е възползвал от споразумения с прокуратурата след оттегляне на показания от страна на жертвите. Практика на бандата е да създава наркотична зависимост у жените чрез синтетична дрога, за да ги държи в пълно подчинение. Въпреки това, при последната акция в 50 жилища в „Ботунец“ не са открити наркотици, което затвърждава съмненията за предварително изтичане на информация към престъпната група.

Източник: Уикенд