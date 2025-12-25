Коледари обикалят домовете срещу зли сили

Коледа е! По традиция от полунощ на Бъдни вечер до изгрев слънце коледари обикалят домовете, за да прогонят злите духове.

Затова и пеят силно и потропват с гегите си – да разгонят нечистите сили.

Коледарите предварително избират своя водач, като обикновено той е най-възрастният и мъдър между тях. При обикалянето на къщите, домакините ги даряват с хляб, ядки и месо.

Коледари обикалят подбалканския град Крън. Легендарната в региона група “Нашенци” разказа за традициите и за това с какво са известни в ефира на “Здравей, България”.

Коледарите са само мъже от 30 до 76 години. Това са пазителите на българския фолклор. Те носят светлината на днешния празник и на днешната Коледа. Когато коледарите дойдат в дома, изгрява светлината и Рождество. Пожеланията са за здраве, за щастие и за много късмет във всяка една къща.

Прекрасните мъжки гласове на “Нашенци” са пленили цяла България и почти цяла Европа със златни медали от фестивали и участия по света.

“След като бяха забравени обичаите, решихме да възобновим коледуването. През 1999 г. групата се събра. Издирихме няколко песни от по-възрастните хора, заучихме ги и започнахме да обикаляме по домовете на градчето, всеки ни приемаше с желание, благославяхме за берекет, за здраве и хората оставаха много доволни”, обясни един от основателите на групата.

“Събираме се два пъти седмично, репетираме и се стараем да изчистим възможно най-много песните, за да звучим максимално добре”, обясни един от коледарите.

Друг коледар сподели, че ритуалът по коледуването се извършва на Бъдни вечер. “Коледарите обикалят по къщите, влизат във всяка една. Там ни посрещат стопаните. Станеникът на коледарската група прави наричане за здраве и берекет. Стопанинът дарява коледарите с вино, а стопанката прави колачета. Пеят се песни за момчета, за момичета и за стопаните”.

