ИЗВЪНРЕДНО! ДПС с реакция след смяната на Сарафов: За нас е важно запазването на разделението на властите като гарант за демократичност

Рокадата на и.ф. главен прокурор е процес по изпълнение на конституционните и законови норми в независимата съдебна власт и в частност в прокуратурата на Р България.
Това се казва в позиция на партия ДПС.
"ДПС винаги е заявявала своята убеденост, че демокрацията е стабилна и сигурна тогава, когато се спазват Конституцията и законите на страната и разделението на властите като гарант за демократичност, независимост и взаимен контрол на институциите", заявяват още от партията.
Припомняме, че рано тази сутрин Борислав Сарафов оттегли съгласието си да е изпълняващ функциите на главен прокурор. По-късно прокурорската колегия на ВСС констатира оттеглянето му и избра заместничката му Ваня Стефанова за нов главен прокурор.
