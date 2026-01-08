ИЗВЪНРЕДНО! Делян Пеевски прати най-верните си хора да помагат на бедстващата община Крумовград (ВИДЕО) https://crimes.bg/vodeshha-tema/izvanredno-delyan-peevski-prati-nay-vernite-si-hora-da-pomagat-na-bedstvashtata-obshtina-krumovgrad-video-3/181957 Crimes.bg

В бедстващата община Крумовград, по заръка на лидера на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски се притекоха да съдействат зам.-председателите на ДПС Ерол Мюмюн, кмет на Кърджали и Радослав Ревански, кмет на Белица, зам.-председателят на ПГ на ДПС -НОВО НАЧАЛО Байрам Байрам, народните представители Елван Гюркаш, Айтен Сабри, Сейфи Мехмедали и областният председател на ДПС - Кърджали Рушен Фейзула.

Себихан Мехмед, кмет на Крумовград ги заведе първо да видят най-пострадалия участък - моста в Крумовград над река Крумовица.

Припомняме, че в община Крумовград в сряда беше обявено частично бедствено положение. Наводнени са мазета и учебни заведения, както и земи и стопански постройки. 24 населени места са без вода заради наводнени помпени станции. Стихията заля и пътища.

Днес на територията на общината е обявен неучебен ден.

По данни за последното денонощие на места в региона са паднали над 120 литра дъжд на квадратен метър.

Най-тежка е била ситуацията през изминалото денонощие, когато река Крумовица е преляла и е заляла квартал „Дружба“ в Крумовград.

Източник: pik.bg