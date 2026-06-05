Източват ли се „Пирогов“ и „Света Анна“ от докторски фамилии с имоти, лозя и къщи в 3 държави? Скриха ли 12 млн. в злато в Турция в деня след победата на Румен Радев? https://crimes.bg/vodeshha-tema/iztochvat-li-se-pirogov-i-sveta-anna-ot-doktorski-familii-s-imoti-lozya-i-kashti-v-3-darzhavi-skriha-li-12-mln-v-zlato-v-turciya-v-denya-sled-pobedata-na-rumen-radev-3/193845 Crimes.bg

Сигнал за възможно колосално източване на Здравната каса. Наш читател, чието име ще спестим, изпрати серия скандални въпроси за предполагаеми финансови престъпления в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и УМБАЛ „Св. Анна“ и още няколко болници, чиито отговори дължат Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), прокуратурата и изпълнителната власт.

Предаваме въпросите без редакторска намеса така, както са зададени от автора на сигнала, без да правим никакви твърдения, просто алармираме държавата най-сетне да започне да работи по темата.

Въпроси, чиито отговори очаква цялото медицинско съсловие:

1. Фирма за химическо чистене „Лорив“ в Стара Загора, собственост на Лора Петкова Топалова, всяка вечер транспортира ли от София част от прането на „Пирогов“ и болница „Света Анна“ в Стара Загора с надписани килограми, след което правенето се кара обратно в София?

2. Мъжът на бизнес дамата от 25 години Ивайло Димитров ли е, заместник-директор на „Пирогов“ и към момента?

3. По същата схема има ли замесени и други болници – „Стоян Киркович“ в Стара Загора, голяма болница в Сливен и Ямбол, в които Ивайло Димитров също е в борда на директорите?

4. Извършват ли се всякакъв вид външни услуги към болниците, като каране на пациенти, безвъзмездно взимане и ползване на помещения и сгради на болниците, извозване на опасни отпадъци? Това става ли със санкцията на Ивайло Димитров?

5. Притежава ли семейството му имоти в Тоскана, маслинови градини, къщи, апартаменти и къща в Истанбул, вили по нашето Черноморие, вили в Гърция, апартаменти за милиони в София?

6. Директорът на „Пирогов“ Валентин Димитров техен семеен приятел ли е? Важният доктор изписва ли си тримесечни бонуси по 250 000, освен останалите привилегии?

7. Може ли да се говори за поредно ОПГ в здравната система?

8. Има ли бусове за извозване на прането от София със софийска регистрация, за да не буди подозрение как излиза на сметката всяка вечер 440 км напред-назад, за да се пере в Стара Загора, защото в София няма перални?

9. Дейността в „Света Анна“ под шапката на бившия министър Петър Москов ли е?

10. Вярно ли е, че само ден след изборите, когато стана ясно, че новата управляваща партия е на Румен Радев, Лора и компания пътували до Истанбул до хотел Мраморно море, натоварени оттук с около 12 милиона в злато и неясно още колко кеш?

Всичко това трябва веднага да се провери от компетентните органи – от прането, през имотите, до последното пътуване към Турция“, завършва сигналът. Очакваме компетентните органи да отговорят на въпросите, които тресат цялото лекарско съсловие.

Източник: faktibg.com