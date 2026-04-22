ИПБ пита Кандев: Кой ви заблуди за броя на жертвите в катастрофи?

Организацията поиска от главния секретар на МВР да изнесе пълен отчет с всички обстоятелства около загиналите на пътя от 2024 г. до днес

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) отправи остро отворено писмо до главния секретар на МВР Георги Кандев с въпроса кой го е заблудил относно реалния брой жертви на пътя.

Организацията обвинява Кандев, че отказът му да разгледа подадена жалба по същество прикрива тревожна практика – изваждане на загинали от официалната статистика за пътнотранспортни произшествия. Според ИПБ само в края на 2025 г. от отчет са снети 21 смъртни случая, без публично обяснение за причините. Това, по думите им, поставя под съмнение достоверността на данните, върху които държавата изгражда политиките си за пътна безопасност. Организацията настоява Кандев да публикува пълен и детайлен списък на всички случаи на снемане от отчет от 2024 г. до днес. Според ИПБ всяко уклончиво или непълно обяснение би означавало, че информацията за загинали хора остава скрита от обществото.

Ето и пълния текст на отвореното писмо, което ИПБ прати до Кандев:

"С настоящото отворено писмо изразяваме притеснение от отказа Ви да разгледате по същество подадената жалба и от опита този отказ да бъде представен като „правно издържана позиция“. В действителност той представлява институционално прикриване на изключително тревожна практика – изнасянето от официалната статистика на конкретни случаи на пътнотранспортни произшествия със загинали. Някой Ви е заблудил.

За да твърдите, че става въпрос за вътрешноведомствен акт без външно действие. Когато резултатът от този акт е промяна на официалната национална статистика за загинали по пътищата, това вече не е вътрешен въпрос. Това е въпрос на обществен интерес, на публична отчетност и на доверие в държавата.

Фактите са тревожни и Вие не ги оспорвате:

-От началото на годината са загинали 109 души. Това е с 10% повече от миналата година, което създава основателни съмнения, че отново статистиката ще бъде „коригирана“ чрез прилагането на т.нар. вътрешни правила;

– Само в последните два месеца на 2025 г. от отчет са снети 21 загинали лица; – По този начин е отчетено намаление на жертвите на годишна база с 22 души;

Най-притеснителното е, че нито един от тези случаи не е прозрачно обяснен. Няма публична информация къде, кога и при какви обстоятелства са настъпили произшествията, нито на какво конкретно основание са извадени от статистиката. Вие наричате това „прозрачност“.

Обществото вижда точно обратното.

Отказът Ви да предоставите детайлна информация за всеки отделен случай поставя сериозни въпроси:

– Как МВР установява „обективните факти“, при положение че в много от случаите съдебните производства не са приключили? – На какво основание се променя причинно-следствената връзка между ПТП и настъпилата смърт? – Кой носи отговорност, когато статистиката се „коригира“, а впоследствие фактите се окажат различни?

Още по-притеснително е, че Вие демонстрирате пълна липса на притеснение от тези въпроси. Липсва реакция към очевидния обществен риск – че държавната политика по пътна безопасност се базира на потенциално изкривени данни.

Това не е административен спор. Това е въпрос за човешки животи.

Затова се обръщаме към Вас публично с конкретно искане:

Да предоставите изчерпателна информация за всеки един случай на снемане от отчет на ПТП със загинали за периода от 2024 г. до днес, като:

– бъдат заличени личните данни на участниците; – бъде посочено точното място, дата и час на настъпване на произшествието; – бъдат описани обстоятелствата около инцидента; – бъде посочено конкретното правно основание за снемане от отчет; – бъде обяснено как МВР е достигнало до съответните изводи при неприключили съдебни производства.

Всичко по-малко от това ще означава едно – че „публичността“, за която говорите, е формална, а реалната информация остава скрита.

А когато информацията за загинали хора се крие или променя без ясни и проверими основания, това не е просто административна практика. Това е подмяна на реалността.

Очакваме отговор. Не формален. Не уклончив. А конкретен, фактологичен и проверим.

Защото става дума за доверие. А доверието не се поддържа с вътрешни правила, а с истина".

