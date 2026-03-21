Илияна Йотова: Само когато сме единни, можем да вървим напред

Държавният глава на Република България Илияна Йотова приветства жителите и гостите на Кюстендил по повод официалния празник на града – "Кюстендилска пролет“, предаде ФОКУС.



"Обичам този град. Всеки път, когато се връщам в него, както всеки истински негов приятел, си спомням тази хилядолетна история – древната Пауталия, градът на Майстора, чиято творческа вселена няма граници, няма рамка, в която да можеш да го сложиш. Градът на Димитър Пешев – достойния българин. Градът, който има минало, но който има и бъдеще, младост. Който има перспектива с толкова много талантливи млади хора“, каза президентът.



Президентът посочи, че бъдещето е нещо сложно, което всички искат да бъде красиво и успешно за децата.



"Но то пък за нас, за възрастните, е надежда, лъч, един много пъстър печат, който може да сложи върху тревожното ни време, в което живеем. Така както нашите родители ни завещаха мир и възможност да развиваме своите таланти, нека да оставим още по-богато бъдеще на децата ни. Това да бъде и нашата клетва към тях“, каза Илияна Йотова.



Тя пожела на всички присъстващи много здраве и с първите дни на пролетта – дни, изпълнени с много успехи. Дни, в които този успех ще бъде едно общо дело.



"Тогава, когато имаме трудности и проблеми, ние, българите, да се държим ръка за ръка. Няма тогава трудност и проблем, който да не може да бъде решен. Защото само когато сме заедно, когато сме единни, можем да вървим напред и да дадем тази България на децата си, която искаме“, заяви още Илияна Йотова.



Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов подари на вицепрезидента на Република България един от шедьоврите на Майстора, изработен върху дърворезба от кюстендилски занаятчии.



Илияна Йотова имаше възможност да опита и от традиционния кюстендилски зелник.

