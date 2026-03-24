Хайде, Никола, прибирай се в Скопие!

Не е ли време бившият премиер и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Груевски да се върне в Северна Македония?

Какво го чака край Вардар - излежаване на присъди или триумф?

Имаше един популярен виц в онова време, когато бе създадено Специалното обвинителство в Скопие, и той гласеше горе-долу така: в седемзвезден хотел в Дубай Никола Груевски се забавлява с млада и красива жена. На вратата се чука настойчиво. Хубавицата игриво пита: Никола, кой предпочиташ да е отвън - Бранкица или Катица?

Хич не обичам да обяснявам вицовете за онези, които не са разбрали шегата още на първо слушане, просто всичко се разваля. Но сега се налага. Бранкица бе втората съпруга на Никола Груевски, с която той се разведе през 2022 г., когато вече беше в битността си на политически изгнаник в Унгария. Катица Янева пък бе новоназначената шефка на Специалното обвинителство в Северна Македония, което трябваше да се занимава и да праща в съда всички онези, които по време на управлението на Груевски като премиер бяха бъркали с черпаци в държавния и обществен мед, та се бяха омазали до ушите.

Някогашната съдийка от пограничния град Гевгели, докарана в Скопие от новите власти начело със премиера Зоран Заев, се превърна в страшилище толкова бързо, че самата тя не усети как бръкна в същия този мед. Хей така, като на шега, просто да опита става ли за ядене или не. Оказа се, че е вкусен и изкушава. Самата Янева бе вкарана в затвора, от институцията, която тревожеше нощите на доста хора в страната, не остана нищо. Даже една от двете ù заместнички, прокурорката Ленче Ристовска, беше в тесния списък тези дни при избора на нов главен прокурор на Северна Македония, но дали заради миналата ù близост с Катица Янева, дали заради нещо друго, но лично сегашният абсолютен лидер на властта в страната Християн Мицкоски я извади от списъка на кандидатите. Даже не си направи труда да му придаде по-обтекаема и приемлива форма - липса на професионализъм, или нещо друго такова. Няма да бъде и толкова. Както се полага на едноличен собственик на държавата. Така че, казано с други думи, в онзи виц изборът на Груевски е бил или грандиозен семеен скандал, или близка среща с правосъдието. Ох, развалих цялата работа.

Все пак нещата се развиха по начин, по който Груевски бе изправен пред съда с няколко обвинения по няколко дела, в някои от които бе заедно с братовчед си Сашо Миялков, подалият малко преди това оставката шеф на тайните служби в държавата. През ноември 2018 г. бившият премиер получи първата присъда от две години и половина затвор заради купуването от правителството на лек автомобил от висока класа, марка „Мерцедес“, предназначен за протоколните нужди на властта. Протоколни, протоколни, колко да са протоколни, когато обвинението доказа, че бронираната машина била ползвана от семейството на Груевски.

На фона на другите обвинения в останалите дела, тази злоупотреба на премиера си беше наистина една кокошкарска работа. Но присъдата беше изречена и той трябваше в уречен ден и час да се яви в затвора в скопския квартал Шуто Оризари, за да започне да я излежава.

Груевски не се яви, а след няколко дни стана ясно, че той е в Будапеща. Бягството му в Унгария даде изключително вкусна тема, която и до днес продължава да вълнува журналистите заради все още непълната и точна картина на „технологията“ на измъкването му от страната. Класика като в холувидски филм - багажник на кола, тайни унгарски служби, пресичане на граници, помощ от незнайни все още агенти и така нататък.

Едно бе сигурно - измъкването по тайна доба не е било организирано ад хок, човекът се е готвел предварително, знаейки какво ще стане в съда, и най-важното - осигурил си е предварително подкрепата на колега премиер, на Виктор Орбан. Който освен гостоприемство, му е организирал и бягството.

За връщането на Никола Груевски у дома, в Скопие, започна да се говори веднага след неговото легитимиране, че се намира вече в Будапеща. Първият вариант бе това да стане чрез инструментите, които държавата и нейното правосъдие притежават и ползват. Както се вижда, и досега той си е там. Няма яснота дали е поискана официално екстрадицията му, даже наскоро пак имаше питане от опозиционен депутат дали все пак в крайна сметка такава не е поискана. Отговорът бе отклонен. Вторият вариант предполагаше и предполага неговото доброволно завръщане. Като най-важното условие в негова полза за това бе смяната на властта в страната на парламентарните избори през май 2024 г., когато неговата ВМРО-ДПМНЕ победи убедително и състави правителство. Премиер сега е дългогодишният заместник на Груевски в партията Християн Мицкоски, а в управлението на държавата и начело на нейните институции са все хора, на които той е бил или партиен лидер, или премиер, или и двете заедно. Може би затова, в новата обстановка, все повече и повече се задава въпроса не е ли време Никола да се върне обратно, да си разчисти сметките с правосъдието и да види какво ще прави оттам нататък? Братовчед му Сашо Миялков остана в страната, плати си каквото му поискаха, а то наистина никак не бе малко, но все крадено, определиха му присъди, които той „излежа“ в затвора с най-лек режим в Струга, като накрая даже бе назначен за шофьор на автомобила, с който се носи храната на затворниците. После изведнъж в социалните мрежи се появиха снимки, които го показваха до скъп автомобил в приятна женска компания пред казиното в Монте Карло. Съдба!

Да, доста хора край Вардар са категорични, че вече е време Никола Груевски да се върне в родината си. Даже заявяват, че сега е време и че не бива повече да се чака, защото вече има по-добри условия за това. Първо, Северна Македония има нов главен прокурор. Той бе избран преди няколко дни, но отдавна се знаеше, че предишният е пътник от момента, в който Мицкоски стана премиер. Люпчо Коцевски се постара доста около делото за пожара на дискотеката в Кочани, но това не му спаси кожата. Новият главен прокурор Ненад Савески направи изявление, че ще бъде независим и че зад него не стои никоя политическа сила или личност, но кого ще излъже, след като Мицкоски направи така, че той да остане единственият кандидат за поста. Второ, вече има прецедент, който може да послужи на Груевски за облекчаване на присъдите или дори за преразглеждане на делата срещу него. Само преди може би двадесетина дни от Косово доброволно се завърна бившият първи вицепремиер при Зоран Заев Артан Груби. Четиринадесет месеца той се криеше, избягвайки среща с правосъдието заради обвиненията, че е злоупотребил със служебното си положение. Вместо да отиде в затвора обаче, прокуратурата го прати в домашен арест, който онзи ден бе подновен. Да, има разлика между Груби и Груевски - единият има присъди зад гърба си, докато другият тепърва ще се появява в съдебната зала. Но така или иначе се създава една нова атмосфера в правосъдието в съседната държава, която не е искрена и справедлива, по пък кога в Северна Македония съдът е бил съд, прокуратурата - прокуратура и политиците - политици?

И трето, може би най-важно и това не е местен, а унгарски фактор. На 12 април в Унгария ще се проведат решаващи за съдбата на Виктор Орбан парламентарни избори. Анкетите, които българските медии публикуват сочат голямо предимство на кандидата на опозицията Петер Мадяр. Орбан върви към вота по „френски“ - на война като на война, още повече, че и влиятелни сили извън Унгария са твърде заинтересовани от изхода на изборите. Ясно е защо, да не задълбаваме. Но ако Мадяр спечели, по-нататъшното пребиваване на Груевски в Будапеща май става проблематично. Орбан досега бе приютил двама високопоставени поляци, които правосъдието в страната им търси по същите причини и със същите мотиви, както беглеца от Скопие. Това създаде напрежение в отношенията на Унгария с Полша, което, убеден съм, Магяр няма да иска да продължи. Не знам дали ще му се занимава и с Груевски, но така или иначе проблемът пред бившия премиер на Република Македония стои.

Чувам, че Никола давал сигнали, че ика да се върне. Добре, но дали в родината му искат това да стане? Хубава тема за следващ разговор, нали?

Автор: Костадин Филипов

