Румен Радев: Малката потребителска кошница поевтинява с 15%

Намалението на цените е доброволно, уточни премиерът преди да даде думата на представителите на големите търговски вериги.

Днес създаваме едно стратегическо партньорство между водещите търговски вериги и държавата. Това заяви премиерът Румен Радев по време на представянето на инициативата „Кошница с грижа“, предаде репортер на БГНЕС.

Инициативата цели гарантиране на предвидимост, стабилност и социална отговорност към всички български граждани, но и най-вече към най-уязвимите във време на криза и висока инфлация, посочи премиерът.

Радев направи уточнението, че т.нар. „Кошница с грижа“ няма да се отнася за краткосрочни промоции. Това е дългосрочен ангажимент, който търговците поемат към българските граждани, каза Радев и добави, че става въпрос за намаление от минимум 15 процента на стоки от първа необходимост, които са предимно български.

Намалението на цените е доброволно, уточни премиерът преди да даде думата на представителите на големите търговски вериги.

От своя страна министърът на земеделието Пламен Абровски, отбеляза, че българските граждани ще могат да ядат качествена и евтина храна.

Той каза, че стойността на малката потребителска кошница се намалява с 15% за минимум 6 месеца.

Вицепремиерът Александър Пулев увери, че мерките, които са приложени са калибрирани, така че да не объркват принципите на свободната конкуренция.

И премиерът, и вицепремиерът изразиха увереност, че днес се поставя началото на дългосрочно партньорство.

Държавните контролни органи ще продължат да работят, увери Радев.

Приветствам и следващата стъпка, а тя е, да работим за укрепване и разширяване на българското производство, заяви още Румен Радев.

В Министерски съвет ангажимент за намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с 15% за поне 6 месеца поеха: Била, ДАР 345, Кауфланд, Лидл, Метро, Фантастико, Мини март, CBA-Коме. | БГНЕС