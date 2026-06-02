НА ВНИМАНИЕТО НА МВР-БУРГАС! Кой селяндур си паркира Г-класата пред полицията? (СНИМКИ) До кога мутри ще блокират улиците с тежки джипове? https://crimes.bg/vodeshha-tema/na-vnimanieto-na-mvr-burgas-koy-selyandur-si-parkira-g-klasata-pred-policiyata-snimki-3/193599 Crimes.bg

Мощен черен джип с почти еднакви номера е спрял в нарушение току пред бургаската полиция и на метри от детска градина. За поредната селяндурска наглост научаваме от фейсбук пост на тамошната медия Uniconbg.com.

Тежката Г-класа е с регистрационен номер А4040РТ и е престояла под носа на бургаските ченгета достатъчно дълго време за да възпрепятства свободното преминаване на пешеходци и МПС-та. Със сигурност затруднени са били педагози и родители, водещи отрочетата си в забавачката.

Самоличността на водача на този етап е неизвестна, но униформените могат за минути са открият джигита-селяндур и да му тръснат подобаваща глоба. Припомняме, че от санкции не бяха пощадени дори правещият се на недосегаем бивш футболист Димитър Бербатов, както и ключов депутат, които чинно си платиха глобите. Но както неведнъж сме писали - в Бургас правосъдието и редът явно се тълкуват по по-особен начин.

Деянието, което местните журналисти са увековечили на фотос е извършено с особена безочливост предвид факта, че шофьорът на “кубчето” е избрал точно улицата до тамошното ОДМВР за “безплатен паркинг”.

Не закъсня и справедливият гняв във фейсбук. Ето какво написаха скандализирани потребители в мрежата:

“…. Кой е собственикът на този автомобил? Има ли човекът зад волана специална „закрила“, чадър или протекция, за да не бъде обезпокояван от общински инспектори и органите на реда? Или пък стигаме до третия, най-неприятен вариант – автомобилът да е собственост на служители от различни структури на полицията?

Отговорите на тези въпроси ще бъдат съобщени през утрешния ден. Още чакаме!!!…”

“…. Когато парите говорят истината мълчи….”

“…. Да дойде в Австрия да паркира така!….”

“….. Ако не е този джип, ще е някой от СЛУЖЕБНИТЕ амтомобили на МВР. Тях постоянно ги паркират там. На шапкаря въобще не му пука, че това е детска градина, че се водят малки деца, че минават родители с колички и са принудени да слизат на пътното платно. Понякога дори ми се е налагало да се връщам назад, за да заобиколя. Даже тоя катил е изкарал късмет, че в момента е било свободно мястото….”

Очакваме националното и местно ръководство на МВР да вземат мерки своевременно.

Източник: crimesbg.com