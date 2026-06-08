Закопчаният наркобос Сашо Гугутката бил информатор на МВР

Ромският наркобарон Александър Василев – Сашо Гугутката бе арестуван от СДВР заедно с десет дилъри при акция в софийското гето „Факултета“. При обиските бяха иззети 700 дози фентанил, хероин и синтетична дрога. Шефът на СДВР Любомир Николов и прокурор Десислава Петрова разкриха, че бандата пласирала по килограм фентанил дневно чрез денонощна сергия. В престъпната схема на улица „Капилко“ Гугутката вербувал дори 10-годишни деца като продавачи, а неговият родственик Джони отговарял за разпространението в квартал „Христо Ботев“.

Бившият боксьор затворил павилион до 75-о училище след сигнали от учители до Трето РПУ. Сашо Гугутката дължи дълголетието си на факта, че от 2019 година е секретен информатор на МВР и анонимен свидетел по наркодела. Той станал сътрудник по неволя след конфликт със софийския наркобос Радослав Иванов – Темерата. Гугутката завлякъл Темерата с 5 килограма хероин, част от който била хваната в квартал „Красно село“, и отказал да я плати.

В отговор Радослав Иванов изпратил наказателна бригада, предвождана от Иво Пилето, която пребила дилърите на Гугутката. По-късно Пилето бе пребит пред комплекс „Царско село“, а през 2024 година издъхна след скандал с Любен Попов. Сашо Гугутката стана защитен свидетел, след като помогна на полицията да закопчае Темерата с 4 кила хероин, предназначен за варненеца Красимир Георгиев.

Източник: Уикенд