Готвят нов арест за Васил Божков

Хазартният бос Васил Божков може отново да бъде арестуван в следващите седмици като тартор на международна група за трафик на културно-исторически ценности и пране на стотици милиони евро, придобити от незаконна търговия с антики, съобщи в. „Уикенд“, като се позовава на свой източник в МВР.

Черепа е обект на международно разследване и основна мишена на проведената преди месец мащабна полицейска акция в България, Гърция, Италия, Великобритания, САЩ, Австрия и Германия под надзора на „Европол“.

Запознати с разследването срещу Васил Божков твърдят, че срещу олигарха от Велинград ще бъдат повдигнати обвинения от прокуратурата в Италия заради 300 антични ценности от колекцията му, които бяха иззети през 2020 г. от офиса му на ул. „Московска“ заедно с още над 5000 древни предмети. Оттогава античната колекция на Васил Божков, оценявана на над 2 млрд. евро, се съхранява в Националния исторически музей в София.

Според италианското издание „Ла Република“ прокуратурата в Рим е изпратила на България екип на карабинерите за опазване на културното наследство, координиран от полковник Паоло Бефера. „След внимателна работа по анализ и експертиза са отпаднали всички съмнения за автентичността на находките. Според италианските власти тези 300 предмета не би трябвало да се намират там, а Васил Божков ги е притежавал незаконно и са откраднати от националното историческо и културно наследство на страната“, се твърди в публикацията на италианското издание. В Италия вече се води разследване за кражбата на античните предмети под надзора на прокурора от Рим Паоло Франческо Маринаро и заместника му Джовани Концо и се очаква прокуратурата в Рим да повдигне обвинения срещу Черепа.

Запознати твърдят, че разследването е установило, че повечето от незаконно изнесените от Италия антични предмети, намерени в офиса на Черепа, са с фалшиви сертификати, уж купени чрез провеждането на мними аукциони в САЩ и Европа.

„В следващите месеци Италия ще повдигне официално обвинение срещу Васил Божков и може да бъде поискана екстрадацията му в Рим. Срещу Черепа се води идентично разследване и в Гърция за незаконно придобиване чрез контрабанден трафик на антични предмети, тайно изнесени от южната ни съседка“, разкрива пред медията столичен криминалист.

В края на ноември имението на Васил Божков в гръцкото курортно селце Ханиоти на втория ръкав на полуостров Халкидики беше тарашено от гръцки антимафиоти, а полицията арестува изтъкнатия професор по археология Анастасиос Сидерис. Международно признатият учен беше закопчан в дома си в Атина, където разследващите откриха и конфискуваха 474 антични предмета с огромна стойност. Арестуваният професор е добре известен и в България, в периода 2018 – 2022 г. беше в управителния съвет на Фондация „Тракия“ на Васил Божков и е автор на последния каталог със съкровищата на фондацията на Черепа, които бяха иззети от властите в България още през 2020 г. В близкото минало проф. Сидерис е извършвал археологически разкопки в България.

Международното разследване под шапката на „Европол“ уличава изтъкнатия гръцки учен като високопоставен участник в международна ОПГ за незаконен трафик и търговия на антики, голяма част от които са били изнесени нелегално от Гърция. Начело на престъпната банда е стоял Васил Божков.

Заради данни от разследването, че Черепа се е сдобил с антични съкровища за стотици милиони, които са били изровени в Гърция, но тайно са изнесени в България и впоследствие им е била създадена фалшива легенда за узаконяването им, прокурор от Гърция е издал заповед за арест на Васил Божков и разрешение за обиск в имението му в Ханиоти.

Твърди се, че заповедта за задържане на Божков в Гърция не е свалена и той ще бъде задържан от властите, ако се появи в южната ни съседка.

Според законодателството нелегалното изнасяне на антики от Гърция е тежко престъпление и се наказва със затвор от 4 до 10 години.

„Когато Италия и Гърция повдигнат обвинения срещу Божков, той ще трябва да бъде задържан под стража в България и впоследствие екстрадиран. Задържането на Черепа може да се реализира още през януари заради опасения, че може да избяга,“ коментира столичен прокурор пред „Уикенд“.

Екстрадацията на Васил Божков в Италия все пак може да бъде отложено заради делата, които се водят срещу него в България, но той да остане задържан под стража или поставен под домашен арест с електронна гривна на крака.

У нас Божков е подсъдим за укриване на данъци, опит за изнасилване и поръчкови убийства, но съдебните дела буксуват.

През 2020 г. Черепа избяга от България и се укриваше в Дубай до лятото на 2023 г., когато се прибра и бе арестуван на летището. Божков прекара няколко седмици в килия, след което беше пуснат на свобода от съда.

Същевременно в. „Уикенд“ съобщава, че полицейските власти в Германия и в Австрия са открили и задържали от български колекционери десетки антични предмети с неустановен засега произход, за които се смята, че са придобити по незаконен начин. Сред проверяваните в рамките на операция „Антики“ е бил и живеещият от дълги години във Виена Митко Станков. Упорит слух гласи, че Станков е бил притискан от родни антимафиоти да стане защитен свидетел срещу Васил Божков, но той е отказвал да сътрудничи на българската прокуратура.

Митко Станков напуска България в началото на 90-те на миналия век, когато от дома му в София бяха иззети няколко хиляди монети и десетки антични предмети, а той самият беше обявен за глава на мафията за износ на антики от България на Запад.

Оттогава Станков работи като консултант към аукционни къщи в Европа. Колекционери в България твърдят, че той е най-добрият бг нумизмат.

Източник: narod.bg