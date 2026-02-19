ГОРЕЩО! Делян Пеевски за кабинета “Йотова-Сорос-Петрохан”: Няма да станем на крака пред тези, които посегнаха на децата на България! https://crimes.bg/vodeshha-tema/goreshto-delyan-peevski-za-kabineta-yotova-soros-petrohan-nyama-da-stanem-na-kraka-pred-tezi-koito-posegnaha-na-decata-na-balgariya-3/185311 Crimes.bg

Днес ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО не уважи клетвата на кабинета „Йотова-Сорос-Петрохан“. Защото това не е клетва на служители на народа. Това е лицемерие и подмяна!

Това заявява в позиция лидерът на ДПС Делян Пеевски.

И допълва:

Ние няма да станем на крака на хора, с чиято протекция в България се случи най-страшното - педофили посегнаха на децата! И това уродливо явление не е само аферата „Петрохан“. Това е крещящото проявление на сектата на Сорос и соросоидството, заплашващо да завладее и пороби държава и народ, погазвайки ценности, морал и демокрация.

През нетипични училища и университети, сурогатни партии, НПО-та и превзети медии.

Ние няма да останем безучастни наблюдатели на този разпад на държавността.

С всички средства на парламентарната демокрация ще защитим морала и целостта на българската държава, демокрация, семейство. Бъдещето на нашите деца.

Президент Йотова избра големия компромис, заради неясно политическо бъдеще. Това е и остава нейна отговорност.

За ДПС сигурността и защитата на хората, семейството и децата нямат алтернатива. И няма да отстъпим от това, независимо от натиск и заплахи, манипулации и изкушения, отправяни от соросоидните, педофилски и извратени мрежи.

Източник: pik.bg