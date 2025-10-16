ГЪРМИ СКАНДАЛ! Гавазите на Радев минаха всякакви граници - блъскат и унижават репортер (ВИДЕО)

Огромен скандал гърми след сутрешната изява на президента Румен Радев пред медиите. Припомняме, че той присъства на Празника на авиацията и на Българските военновъздушни сили.

След като даде кратко изявление и се направи на глух за въпросите, последва лудо преследване между него и репортерката ни Цвети Борисова.

Докато колежката ни му задаваше въпроси и снимаше с телефона си, четирима охранители на НСО и двама униформени служители на МВР завардиха с телата си държавния глава.

Операторът на ПИК Христо Порязов успя да улови дори и физическа агресия, упражнена от охранителите на НСО спрямо Цвети Борисова.

Докато тя опитваше да се доближи до президента, за да го попита за заробващия договор с "Боташ", един от служителите на Националната служба за охрана притича и я дръпна за ръката.

"Моля ви се, няма да го изям вашия президент. Пуснете ме. Вижте какво се случва, така пазят Румен Радев", заяви Цвети Борисова, докато охранителят на Радев я натискаше за ръката. Когато едрият мъж видя, че действията му се записват, бързо се дръпна настрани.

Минута по-късно и служители на МВР опитаха да спрат журналистката от ПИК. Те й препречиха пътя и не й позволиха да доближи държавния глава.

"Всеки момент ще ми сложат белезници, а може и да ме застрелят. Цялата полиция ви пази", коментира Цвети Борисова.

Предстои агенция ПИК да входира жалби до компетентните институции заради безпардонното отношение на служителите на НСО и на МВР.

Медията ни очаква отговор от шефа на НСО ген. Емил Тонев защо хората му превишават правомощията си и упражняват физическа агресия върху репортери. Както и дали ръководството на НСО или държавният глава Румен Радев е разпоредил на охранителите подобно държание.

Видеата как охранителите на НСО посегнаха на репортера на ПИК и цялото преследване на Цвети Борисова с Румен Радев можете да видите ТУК.