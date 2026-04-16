Фото бомба! Демерджиев засечен с брониран джип и четирима гавази в елитна столична кръчма! Министър "Бях точен с парите" се гощава богато докато цяла армия го пази от народа

Една от най-важните фигури на Румен Радев - Иван Демерджиев бе засечен от БЛИЦ да пристига в елитната сръбска кръчма "Банковичь" в столичния квартал "Лозенец" с четирима тежко въоръжени телохранители в сряда вечер.

Едрата фигура на бившия силов министър едва успя да слезе от всъдехода марка "Jeep" и с тежка походка се отправи към салона на заведението.

Снажните гавази не се отделяха на повече от половин метра от охранената снага на водача на листата на "Прогресивна България" за Кърджали. Затова още когато го видя, посетител сподели на сътрапезника си, че е помислил, че в ресторанта влиза мутра като от разгара на 90-те години.

Гардовете на Демерджиев удивително наподобяваха на цивилни полицаи, които не са на смяна и работят "извънредно", за да припечелят някое друго евро.

За да не бие на очи, возилото, което стовари Демерджиев бе паркирано в единия от ъглите на градината, но очевидци веднага забелязаха дебелото му защитно стъкло, което прилича на тези от инкасо автомобилите.

Прозвището на Демерджиев отговаря напълно на подобен специализиран автомобил, който може да превозва планини от кеш, които простосмъртните няма как да видят през плътното черно като катран стъкло.

В уютната кръчма, Демерджиев прекара няколко сладки часа насред Светлата седмица и с охота се отдаде на нестихващия си апетит. След като пое обилно от сръбските специалитети, съратникът на Радев отново бе доведен от гардовете си до джипа и се отправи в неизвестна дестинация.

Щедрите порции със сръбски специалитети със сигурност ще влеят нова енергия в мощната фигура на Иван Демерджиев, за да може за пореден път да дрънка за морал и да поучава останалите партии.

До момента единствената му запомняща се проява бе да се изтъпани в офиса на ДПС в Кърджали в жалък опит за провокация.

Явно по този начин разбират правенето на политика в "Прогресивна България". А след като си изрецитират предизборните си обещания пред гласоподавателите, се отдават на запои под съпровода на мощни охрани.

Хората, обаче няма как да бъдат излъгани, защото истината винаги побеждава!

Източник: blitz.bg