Фалшиви петдесетолевки заливат пазара

Местонахождението на нелегална печатница за фалшиви банкноти с номинал от 50 лева се издирва трескаво от родните Служби за сигурност през последните няколко седмици, разкрива запознат, заемащ висок пост в МВР. Според думите му в България вече се наблюдава същинска епидемия от менте петдесетолевки, които се разпространяват усилено из цялата страна от месец септември насам, а отскоро фалшивите български банкноти заливат и пограничните градове в съседна Турция.

Преди дни турският вестник „Тюркийе“ разкри, че търговци от централния булевард на турския град Одрин - „Сарачлар“, се оплакват от зачестили случаи на използване на фалшиви банкноти от 50 лева от страна на български туристи. Заради десетките случаи на пробутани фалшиви левове на турските търговци те вече не искат да приемат български пари, а държат на разплащане в турски лири, евро или долари.

„Така или иначе, преживяваме трудни дни. 50 лева са около 1250 турски лири. През целия ден не сме изкарали толкова пари. Буквално всеки ден туристите от България ни пробутват фалшиви банкноти от 50 лв. Полицията в Турция трябва да вземе спешни мерки!“, цитиран е собственик на магазин на булевард „Сарачлар“, който твърди, че само за последната седмица са му пробутали 6 фалшиви банкноти с номинал от 50 лева. Сигнали за употреба на менте левове са постъпили и в други турски погранични градове.

Още от началото на месец септември из цяла България плъзнаха менте петдесетолевките, които се пласират по пазари, малки магазини и дори големи търговски вериги. Рекордният ръст на фалшивите банкноти се отчита и от данните на Българската народна банка (БНБ), които показват, че през третото тримесечие на 2025 г. са задържани 2896 неистински купюри - най-високият брой от 2010 г. насам. Най-голям дял от задържаните фалшиви пари са банкнотите от 50 лева - 2948 броя, което представлява около 95% от всички. Това е рекорден брой фалшиви купюри от този номинал, откакто БНБ води статистика.

Според оскъдната засега оперативна информация, която е постъпила в ДАНС, печатницата за фалшиви евро е разположена във Варненска област, а манифактурата вече е успяла да отпечата над 1 милион фалшиви банкноти с номинал от 50 лева.

„Има постъпили данни в ДАНС за усилена дейност на международна престъпна група, действаща в България, която се занимава с отпечатването и последващото пласиране на фалшиви левове в цяла България. Проблемът е, че все още не може да установим местонахождението на нелегалната печатница, нито кои са босовете на този престъпен бизнес. Подозираме, че печатницата е във Варна или около морската столица, тъй като има постъпили сведения от местни обитатели на ъндърграунда, на които е предлагано да купят менте левове“, разкрива запознат от МВР.

Неофициално се твърди, че печатницата за фалшиви левове е ръководена от украински мафиоти, установили се в България през последните две-три години. Твърди се, че бандитите са подготвяли отдавна престъпната си дейност и още през пролетта внесли огромно количество специални мастила и хартия от Китай през пристанището във Варна.

Основните пласьори на менте петдесетолевките са работещи у нас узбекистанци, филипинци и индийци. При залавянето им те се оправдават, че не знаят откъде парите са попаднали в тях и правят предположения, че или работодателите им са ги пробутали, или са ги получили като ресто от търговски обекти при използването на банкноти от 100 лева за разплащане.

Българските фалшификатори на банкноти от дълги години имат репутацията на едни от най-изкусните в занаята, а за безспорен №1 в тази дейност е сочен знаменитият фалшификатор от Пловдив Димитър Димитров - Митьо Дебелия. Този път обаче Митьо

Дебелия е вън от подозрения, а криминалистите са убедени, че схемата с фалшивите български 50 лева се движи от чужденци - украинци или поляци. „Може дори да се окаже, че менте левовете се печатат извън България и влизат у нас през пристанището във Варна“, коментира столичен криминалист.

През лятото при операция на МВР в София бяха арестувани трима мъже по обвинение за държане на фалшиви парични знаци. У закопчаните Евгени Дакев, Даниел Димов и Християн Георгиев обаче бяха открити само фалшиви евро, макар тримата да са предлагали на обитатели от софийския ъндърграунд да ги захранят с фалшиви банкноти с номинал 50 лева.

Според запознат в разпространението на фалшиви 50-левки в последните месеци интензивно се занимава актуалния столичен тарикат Любен Попов, който преди 2 години уби друг знаков гангстер - Иво Пилето, при свада в центъра на столицата. Тогава Попов се измъкна от отговорност с аргумента, че е ликвидирал Пилето при самозащита, тъй като той го рекетирал и му насочил пистолет в колата. В момента Любо ударно продавал менте банкноти, като срещу сумата от 5000 евро давал 50 000 неистински лева.

