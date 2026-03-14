Борисов: Служебното правителство се държи все едно е избрано с пълно мнозинство

"В момента имаме служебно правителство, което се държи все едно е избрано с пълно мнозинство. Гюров извършва поголовна сеч, назначава партийни секретари", заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в отговор на въпрос какви мерки взема държавата, за да помогне на хората със скока на цените на горивата.



Той посети вертикалния газов коридор.



"Ердоган е голям играч. Сега плащаме по 600 хил. евро на турските джензита и турците щедро казват на сегашния сужебен министър Трайчо Трайков да преговорят с "Боташ". Една от исканите точки е да увеличим капацитета на влизане на газ от Турция към България, на запад. Радев и служебното му правителство дадоха картите на България и сега с Ердоган си играем, ама той държи картите", допълни Борисов.



По думите му "Лукойл" има запаси до април. "Лично се обадих на Спецов и го помолих да събере медиите в Бургас", посочи лидерът на ГЕРБ.

https://www.focus-news.net/