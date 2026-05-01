Евродепутати питат ЕК за храните с изтекъл срок на годност

По инициатива на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев евродепутати отправиха въпроси към Европейската комисия за пропуски в контрола върху храните и вноса в ЕС.

Поводът са сигналите за храни с изтекъл срок на годност, неясен произход и завишени нива на пестициди, достигнали до европейския пазар. Според евродепутатите това налага необходимостта от по-ефективна превенция и настояват за оценка на действащите механизми за проследимост и контрол върху вноса на храни от трети държави.

Въпросите са подкрепени от представители на различни политически семейства, включително членове на Европейския парламент, ангажирани със законодателния пакет „Омнибус Х“ за безопасност на храните и фуражите.

В мотивите си евродепутатите посочват, че месечно се регистрират стотици сигнали чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), която подпомага обмена на информация между държавите членки и бързата реакция на органите при риск за общественото здраве.

„Непрекъснато постъпват сигнали, свързани със съмнения за хранителни измами, проблеми с проследимостта, произхода, неправомерно удължаване на срока на годност, както и превишени нива на пестициди във вносни продукти“, коментира Емил Радев. По думите му това поражда съмнения дали всички потребители в ЕС се ползват от еднакво ниво на защита, затова във въпросите си към ЕК евродепутатите настояват за допълнителни гаранции за равни стандарти в рамките на единния пазар.

В питането си те поставят акцент и върху новите AI инструменти в контрола върху храните, като подчертават, че освен реакцията при установени нарушения, трябва да се засили и превенцията.

„Новите технологии, включително системи с изкуствен интелект, дават възможност за автоматизиран и по-бърз анализ, за по-добра проследимост и навременно предупреждение, така че проблемите да бъдат констатирани, преди да стигнат до потребителите“, изтъкна Емил Радев. Той припомни, че на 10 март Европейската комисия представи нова платформа с изкуствен интелект – TraceMap, която има за цел да ускори откриването на хранителни измами, замърсени храни и огнища на болести, предавани чрез храната, в целия ЕС.

