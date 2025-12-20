ЕТО ЗА КАКВО ПРОТЕСТИРАХТЕ! Асен да има повече мъже от Николета. Парламентът да е само за момчета (БРУТАЛНО ВИДЕО 18+) https://crimes.bg/vodeshha-tema/eto-za-kakvo-protestirahte-asen-da-ima-poveche-mazhe-ot-nikoleta-parlamentat-da-e-samo-za-momcheta-brutalno-video-18-3/180700 Crimes.bg

Мокрите сънища на Асен Василев и мераците му да овладее държавата оживяха в брутално откровен клип. Там царят на неофициалния кеш показва какво ще се случи ако се докопа до бюджета и вземе властта.

С присъщия си вкус към провокация, този път “Братя с грим” пренасят зрителя във фантазиите на човека, останал в историята с призива “Да го д¥хат бедните”.

Песента към видеото е вдъхновена от актуалния рефрен “Когато ПА…” и разкрива какво ще стане когато Василев па…дне в ръцете на мъже като Лъчо (който ще го вози в S-ка) и Тони, без да уточняват дали имената са плод на творческа измислица или част от пикантната биография на лирическия герой.

Далеч по-мръснишки мисли обаче се въртят в главата на “Мистър Пеньоар”, когато държавният бюджет па…дне в ръцете му. Камерата ни пренася сред купчина от пачки, не по-малко тлъсти от разголените му телеса. Там виждаме Василев свенливо загърнат в розовата женска одежда, вдъхновила актуалния му прякор. До него се мъдри пуделът на цигарените контрабандисти, които според свидетелски показания, са му носили плик с кеш като армаган за най-женския празник 8-ми март.

Банкнотите искрено възбуждат изчанченото му въображение и той се зарича приходите в хазната бързо да се изпарят за да се сдобие с повече мъже от Николета и на всички да им подари коли.

Още по-брутален става Асен Василев при мисълта, когато па…дне му в ръцете кабинета. Тогава той (за пореден път) планира да завладее всички митници, а парламентът да стане зона, достъпна само за момчета. Кокорчо не спира до тук, възнамерявайки да забрани в държавата жените, най-вероятно за да няма конкуренция при напомпаните мачовци, които бленува.

Докъде е способен да стигне човекът, размечтал се за знойни Джен Зита от мъжки пол в леглото си, гледайте в най-новия проект от царете на политическата сатира. Брутален и без цензура, там повечето разлики с действителни лица и събития са напълно случайни.

Източник: crimesbg.com