ЕКСКЛУЗИВНО! Шедьоври на големи майстори откраднати от дома на Боян Радев

Нагла кражба на картини от колекцията на прославения борец и меценат Боян Радев установиха разследващи полицаи от СДВР. Част от платната, за които се знае, че са изчезнали от дома на колекционера, вече са иззети от дома на лице с инициали Т. Т. след проведени оперативно-издирвателни мероприятия. В резултат на незабавните и професионални действия на столичната полиция е била осуетена продажбата на някои от тях. Иначе сред произведенията, чиято съдба още не е известна, са шедьоврит на именити художници от ранга на Златю Бояджиев, Елиазер Алшех, Бенчо Обрешков, Давид Перец и Иван Вукадинов. За някои от тях има данни, че вече са намерили новите си собственици.

Тепърва ще се изчислява стойността на произведенията на изкуството и ще им бъде правена оценка, но според мнозина това е най-големият арт обир у нас през последните десетилетия.

По случая е сезирана Софийска районна прокуратура, която на практика е дала картбланш да се изземат въпросните творби. Основният заподозрян Т. Т. дълъг период от време е работил за двукратния олимпийски шампион и е бил близо до него почти ежедневно. Разследващите смятат, че планът прецизно е бил подготвян през годините, а извършителят на престъплението ловко се е възползвал от безпомощното състояние на Боян Радев за да изнесе от дома му ценните платна.

Престъпленията са извършвани в периода преди двукратният ни олимпийски шампион да постъпи в пансион за възрастни хора, където за него се полагаха квалифицирани грижи през последните години от живота му. Юристи, до които се допитахме, коментираха, че в случая става дума за кражба в особено големи размери, за която според Наказателния кодекс може да бъде присъдено до 10 години лишаване от свобода, както и да се постанови конфискация на част от имуществото на извършителя.

В следващ материал по темата очаквайте потресаващи разкрития как точно една от най-големите спортни легенди у нас е бил безобразно окраден.

Източник: informiran.net