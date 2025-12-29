ДПС – Ново начало с втори протест срещу увеличението на такса „Битови отпадъци“

Членове и симпатизанти на „ДПС – Ново начало“ излязоха на протест в община Минерални бани срещу увеличението на такса „Битови отпадъци“. Недоволството започна преди заседанието на Общинския съвет, на което бе разгледана и гласувана докладна на кмета Мюмюн Искендер за повишаване на ставката на налога с 85 процента за гражданите и 25 процента за фирмите. Въпреки протестите, предложението беше прието от общинските съветници.

Протестиращите издигнаха лозунги срещу необоснованото увеличение на таксата и настояха за оставката на кмета. Те заявиха, че ръстът на налога ще натовари сериозно домакинствата и бизнеса в общината.

Народният представител Станислав Анастасов определи решението като „скандално и нечовечно“. Според него увеличението се случва в чувствителен момент, малко преди влизането на страната в еврозоната. „Това се прави, за да се удовлетворят лични амбиции на кмета. Има сигнали, че той е обикалял населените места и е заплашвал хората“, заяви Анастасов.

Снимка: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев

По думите му жителите на общината вече са събрали над 1000 подписа, които ще бъдат внесени при омбудсмана. „Ще обжалваме решението и пред областния управител. Няма да оставим нещата така“, допълни депутатът.

Това е втори протест в Минерални бани срещу увеличението на такса „Битови отпадъци“. Първата проява на недоволство се състоя на 1 декември.

