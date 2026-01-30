ДПС-Ново начало: 1 февруари не е само възпоменание на жертвите на Народния съд, почитаме паметта на всички жертви от българската мюсюлманска общност (ВИДЕО) Датата 1 февруари не е само възпоменание на жертвите на Народния съд, почитаме паметта на всички жертви от българската мюсюлманска общност, заявиха в декларация от парламентарната трибуна от ДПС-Ново начало https://crimes.bg/vodeshha-tema/dps-novo-nachalo-1-fevruari-ne-e-samo-vazpomenanie-na-zhertvite-na-narodniya-sad-pochitame-pametta-na-vsichki-zhertvi-ot-balgarskata-myusyulmanska-obshtnost-video-3/183746 Crimes.bg

На 1 февруари се отбелязва Денят на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим.

Специално за този ден има няколко мита, които трябва да бъдат развенчани днес, посочи Хюсеин Хафъзов. Тогава управляващата върхушка твърди, че изпълнява волята на съюзниците, които са победители във войната – нещо, което е дълбоко невярно, коментира той и припомни, че смъртните присъди, изпълнени на 1 февруари 1945 г., предшестват Парижкия мирен договор, който е подписан на 10 февруари 1947г. Тези присъди са изпълнени по т.нар. Московско примирие от 28 октомври 1944 г. и няма никакво съмнение, че българската върхушка се е престаравала в това да се отърве от политическите си опоненти, изтъкна депутатът.

Датата 1 февруари не е само възпоменание на жертвите на Народния съд, на тази дата почитаме паметта на всички жертви от българската мюсюлманска общност, която в продължение на десетилетия е била подложена на репресии, ограничения и унижения, се казва в декларацията. От ДПС-Ново начало напомнят, че това насилие не е само смяна на имената, то е съпътствано от различни форми на асимилация, заличаване на памет, ограничаване на религиозни обреди, използване на майчиния език. Мюсюлманската общност в лицето на турци, помаци, роми и др. малцинства немюсюлмани са се изправяли с мирни средства срещу гнета, никога не са се обявявали срещу своята родина, никога не са въставали срещу нацията, не са призовавали за насилие, давали са свидни жертви, търпели са болка, търсили са начини да съхранят самосъзнанието си, организирали са мирни форми на съпротива, но винаги са заявявали, че не са чужденци, а синове на България, изтъкна Хафъзов.

Днес, по думите му, десетилетия по-късно, все още няма осъдени, няма справедливост, утеха, а ние го дължим не само на историята и жертвите, а и на младите хора. Водени от чувството за отговорност към жертвите и историята, се застъпваме за провеждането на справедлив съдебен процес и за ефективни присъди за виновниците на т.нар. Възродителен процес. И в този дух е подаден сигнал до Военно-окръжна прокуратура от председателя на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, за да се търси истината и да бъдат защитени всички угнетени по времето на „омразния асимилационен процес“, допълни Хюсеин Хафъзов Ще продължаваме да търсим справедливост и да се борим за единствения верен път пред Българя -демокрация, права, свободи, равноправие, мир, толерантност и братска обич, заявиха от "ДПС-Ново начало". Това е нашата политика, призив към всички народни представители, към цялата българска нация, към съгражданите ни тук и в чужбина – да бъдем заедно и да си спомним за жертвите, обяви депутатът.

Днес е петък, празничен ден за мюсюлманите, призовавам всички мюсюлмани да се помолят за всички жертви, за всички изстрадали тази демокрация, завърши Хафъзов.