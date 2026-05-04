Доц. д-р Щерьо Ножаров: Положението на бюджета е катастрофално, имаме зомби икономика

Положението на бюджета е катастрофално. Това заяви в ефира на Нова телевизия икономистът доц. д-р Щерьо Ножаров. По думите му имаме зомби икономика със зомби бюджет.

"Най-големият риск е да продължи това задлъжняване - както на частния сектор, така и на домакинствата. Това ще доведе до рязкото спиране и крах на икономиката. По-добрият вариант е да има едно охлаждане и постепенно намаляване на задлъжняването, за да не се удари и държавата, и домакинствата в стената и да си разбият главата", заяви икономистът Георги Ангелов.

Доста трябва да затегнем коланите. Каквито и мерки да се вземат, то те ще действат 6 месеца, защото бюджетът ще действа от 1 юни най-рано. Дори и да се съкратят дублиращите услуги, да не се подменят мебели по ведомствата всека година, МВР има униформени служители, а ползва частни фирми за охрана и да се съкратят не попълнените бройки. Има мерки, които могат да бъдат взети и те да донесат около 1 млрд. 600 млн евро в хазната, категоричен е доц. Ножаров.

Икономистите са категорични, че може да има окрупняване - например: Министерство на туризма да стане агенция, има стотици съдилища, в които няма съдебни дела, но съдът все още е там.

Цените на храните става структурен проблем, той става все по-чувствителен към всякакви инфлационни промени, защото имаме малко производство и голям внос.

Според доц. Ножаров тука трябва да има дълбоки промени. "Образованието ни е некачествено, което води до понижение на инвестициите и покачване на заемите. Ако се проведат реформи до три години може да имаме доста по-модерна икономика", обясни още той.

"6 млрд. евро са налети в икономиката от заеми, това което се случва е растеж на вноса и на инфлацията. Трябва да влизат по-малко пари в икономиката - увеличаване на дефицита и намаляване на заемите, икономиката трябва да произвежда повече. Трябва да има повече инвестиции", обясни още Ангелов.

Икономистът от Експертния клуб за икономика и политика Георги Вулджев изрази надежда, че новото мнозинство планира мащабни реформи във фискалната сфера.

„Те имат мандат за промени с размах. От 30 години насам имат най-голяма подкрепа, ако сега не се случат мащабните реформи, няма кога. За държавния бюджет трябва да се изисква балансираност. Това е напълно реалистично. Най-очевидното място и най-голям сектор на разходи е държавната администрация, и по-конкретно вътрешна сигурност. Автоматизмите трябва да се спрат и да започнат съкращения. България има два пъти повече заети в полицията и съдебната система, без проблем може да се съкратят половината служители", коментира Вулджев.