Делян Пеевски, лидер на ДПС обеща и изпълни: ДПС с чисти от ДС листи!

В листите на ДПС няма нито един агент на Държавна сигурност. Това стана ясно от Решение № 3-69/ 07.04.2026 г. на Комисията по досиетата, с което бяха обявени агентите на ДС и разузнавателните служби на БНА в кандидатските листи за народни представители в 52-то Народно събрание.

С това лидерът на ДПС Делян Пеевски изпълни своето обещание, че ДПС ще бъде изчистена от ДС агентите, ще бъде затворена срамната страница и прерязана пъпната връв на ДПС с комунистическите тайни служби.

ДПС без ДС! Това е новото начало!, обяви тогава лидерът и неизменно и последователно отстоя своя ангажимент за честност и откритост с избирателите и структурирането на партията без сянката на зависими и обвързани с ДС лица с дебели агентурни досиета.

