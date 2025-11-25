Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО: Още днес кметът Васил Терзиев да отвори паркинга на “Св. Александър Невски” за хората! https://crimes.bg/vodeshha-tema/delyan-peevski-lider-na-dps-i-pg-na-dps-novo-nachalo-oshte-dnes-kmetat-vasil-terziev-da-otvori-parkinga-na-sv-aleksandar-nevski-za-horata-3/178366 Crimes.bg

От вчера в социалните медии се чува смешен плач на столични общински съветници за паркинга на “ Св. Александър Невски”. Интересното е, че казват, че искат да го няма. Как “паркингът да го няма”, момчета?

Този паркинг е необходим на софиянци - да си паркират колите, когато ходят на църква например или посещават Националната галерия “Квадрат 500” или БАН.

А що се отнася до неговото стопанисване, като сте толкова ербап- какво чакахте две години, барабар с кмета Васил Терзиев, а не си го взехте, до го предоставите на столичани.

Очаквам още днес кметът на София Васил Терзиев, с подкрепата на общинските си съветници от ППДБ, “Спаси София” и цялата им групичка, да предприемат необходимите действия за отварянето на паркинга пред катедралата “Св. Александър Невски” за хората.

Източник: dps.bg