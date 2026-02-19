Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО: Нека свещеният месец Рамазан вдъхнови всички към добри дела! https://crimes.bg/vodeshha-tema/delyan-peevski-lider-na-dps-i-pg-na-dps-novo-nachalo-neka-sveshteniyat-mesec-ramazan-vdahnovi-vsichki-kam-dobri-dela-3/185286 Crimes.bg

По повод настъпването на свещения месец Рамазан поздравявам нашите сънародници мюсюлмани.

Нека този благословен период донесе здраве, мир и духовна сила във всяко семейство и всеки дом. Нека тържествените вечери - ифтар да бъдат изпълнени с берекет и топлина. Нека този месец вдъхнови всички към добри дела, състрадание и подкрепа за нуждаещите се.

Пожелавам ви дни, изпълнени със смирение, доброта и съпричастност, а ценностите на Рамазан да обединяват и вдъхновяват за повече разбирателство, солидарност и мир.

Честит и благословен Рамазан!