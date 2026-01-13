Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС - НОВО НАЧАЛО: Кмете, София е в криза! Оставка! https://crimes.bg/vodeshha-tema/delyan-peevski-lider-na-dps-i-pg-na-dps-novo-nachalo-kmete-sofiya-e-v-kriza-ostavka-3/182324 Crimes.bg

Месеци наред столицата на България, най-големият град, в който живеят една шеста от хората в тази страна, градът, посещаван от над милион български и чуждестранни туристи годишно, тъне в боклук и мръсотия!

Кой разпореди това безобразие?!?

Отговорът е много лесен - кметът на София Васил Терзиев.

Кмете, София е в криза с боклука! За този провал изходът е един - незабавна оставка!

Още днес ние ще сезираме МОСВ/ РИОСВ - София и МЗ/ РЗИ - София за спешна оценка на риска за живота и здравето на хората - за незаконните сметища, за несъбраните битови и промишлени отпадъци и нарушенията на Закона за управление на отпадъците и Закона за здравето. Време е за действия.