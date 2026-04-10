Цените на петрола в САЩ се възстановяват след неяснотите около Ормузкия поток

Цените на американския суров петрол се възстановиха с 5% в четвъртък, намалявайки стръмните загуби, след като съобщения от иранските медии и подновените смущения в Ормузкия проток породиха нови съмнения относно постигнатото с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня и засилиха опасенията относно световните доставки на петрол.

Фючърсите на суровия петрол West Texas Intermediate (WTI) скочиха до 100,1 долара за барел към 13:00 GMT (16:00 часа българско време) в четвъртък, след като в сряда паднаха с над 16% до 90 долара, най-ниското им ниво от повече от месец, предава Anadolu Agency.

Фючърсите на международния бенчмарк суров петрол сорт брент също се повишиха с 3,5% до 98 долара за барел.

Цените първоначално паднаха в сряда, след като Съединените щати и Иран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня, което облекчи непосредствените опасения относно прекъсванията на доставките в Близкия изток.

Настроенията се промениха, след като информационна агенция "Тасним", позовавайки се на информиран източник, съобщи, че Иран може да се оттегли от подкрепеното от САЩ прекратяване на огъня, ако Израел продължи това, което той определи като нарушения в Ливан. Иранските медии също така докладваха, че транзитът на петролни танкери през Ормузкия проток е спрян отново след израелските удари срещу Ливан, въпреки че два танкера са преминали безопасно по-рано след обявяването на прекратяване на огъня.

В четвъртък "Тасним" предаде, че "огромен брой" кораби са заседнали в стратегическия воден път. Съобщението дойде часове след като иранската държавна телевизия IRIB цитира Организацията за пристанища и морско дело, която заявява, че корабите, които искат да преминат през пролива, трябва да се координират с военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и да използват обозначените маршрути.