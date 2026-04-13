Булгартрансгаз ще осигури необходимия природен газ за технологични нужди чрез търг за доставка на LNG

За първи път „Булгартрансгаз" ЕАД ще осигури необходимите количества природен газ за обезпечаване на технологичните процеси в газопреносната система чрез провеждане на тръжна процедура за доставка на втечнен природен газ. До края на настоящата и за следващата газова година - периода от юли 2026 г. до септември 2027 г. (включително) газопреносният оператор предвижда да закупи 1 500 000 MWh LNG.

При стриктно спазване изискванията на Закона за енергетиката, процедурата за доставка на LNG ще бъде проведена на организиран борсов пазар чрез платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан" ЕАД. Предвижда се доставките да се реализират на терминала за втечнен природен газ в Александруполис, Гърция, в който „Булгартрансгаз" ЕАД е акционер.

След предварително одобрение на кандидатите от оператора на платформата, до участие ще бъдат допускани единствено компании с доказан опит в доставките на втечнен природен газ. Основно изискване е фирмите да гарантират, че произходът на газа е от държави, които не са обект на международни санкции.

„С настоящата процедура Булгартрансгаз гарантира надеждното обезпечаване на технологичните нужди на газопреносната система при пълна прозрачност и спазване на европейските пазарни принципи. Доставките на втечнен природен газ от сигурни партньори като САЩ и други страни са ключов елемент за постигане на диверсификация и повишаване на енергийната сигурност както за България, така и за региона", подчерта изпълнителният директор на оператора Владимир Малинов. „Булгартрансгаз изпраща ясен сигнал към пазара - работим активно за сигурни и прозрачни доставки на конкурентни цени", допълни още той.

Процедурата по предварителен подбор ще се проведе в периода от 9 април до 24 април 2026 г. при условията на прозрачност, равнопоставеност и недискриминационен достъп. Търгът ще се състои на 30.04.2026 г. чрез платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан" ЕАД от 09:00 ч. до 12:00 ч. (EET).