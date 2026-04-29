Болница "Пирогов" отваря врати за Академия за родители "Първа помощ за малките герои" 2026

На 16 май 2026 година, събота, водещи специалисти с педиатричен профил обединяват сили, за да научат родителите как да реагират възможно най-адекватно при най-често срещаните спешни състояния в детска възраст.

В това издание на пироговската родителската академия обучението отново ще бъде със силно застъпена практическа част. По време на Академията родителите усвояват най-важните техники за адекватна реакция в различни спешни състояния. Този път фокусът е върху състоянията в най-топлия сезон - лятото, когато децата са най-активни, защото са във ваканция.

Очакваме желаещите 16 май 2026 година, събота, в 8:55 часа. Сборен пункт за всички е Рапортна зала "проф. Емил Таков", ет. 2 (над Спешно отделение - възрастни).