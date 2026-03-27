Бившият шеф на Петроханското разследване заточен на границата

За служебния вътрешен министър Емил Дечев, излъчен от политическото крило на Петроханската секта – „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) явно не е достатъчно, че обезглави разследването на аферата „Петрохан“. Дечев и заместникът му Иван Анчев – човекът на Цветан Цветанов в МВР, продължават гаврата с уволнените полицейски директори и топ професионалисти. По-рано днес, след министерско разпореждане, Анчев е подписал заповед за командироването на българо-турската граница на 6 от общо 36-те директори в т. нар. „звено за подпомагане на министъра“, съобщиха за breaking.bg източници от МВР. Първата порция командировани се води от доскорошния директор на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков, който пряко ръководеше разследването на Петроханската секта. В понеделник той трябва да се яви и да докладва на шефа на граничния пункт в Малко Търново, който е еквивалентен на началник на полицейско районно управление. Останалите топ полицаи, които ще пазят границата като редови служители, въпреки над 20-годишните си кариери в МВР, включително и на висши ръководни позиции, са зам.-директорите на жандармерията Виктор Празов и Георги Хаджиев, който бе началник и на баретите, зам.-директорът на ГДБОП Йордан Пешев, както и зам.-директорите на СДВР Добромир Брешков и Мирослав Данаилов.

Дори дългогодишният директор на Дирекция „Човешки ресурси“ в МВР Любомир Филипов е коментирал пред свои подчинени, че случващото се с висшите полицейски началници е „абсолютно подигравка с колегите, на които лично съм подготвял документите за многото и различни награди, получавани от тях“, разказаха източниците на breaking.bg.

След докладна на главен комисар Васков до бившия главен секретар на МВР Мирослав Рашков бе разкрита тайната нерегламентирана среща на министър Дечев в ресторант „Ниагара“ с един от разследващите аферата „Петрохан“ – Ангел Папалезов, който при изслушването му в парламента сподели, че подобно нещо му се случва за първи път в над 20-годишната му кариера в МВР.

През седмицата Дечев уволни тихомълком старши комисар Кремена Веселинова като директор на Националния институт по криминалистика (НИК) към МВР – ключовото звено, което изготвя всички експертизи по разследването на аферата „Петрохан“. След разкритията на breaking.bg обаче на служебния вътрешен министър на Петроханската секта му се наложи да признае, че е уволнил старши комисар Илиева.

Днес пък си отмъщава на бившия пряк ръководител на разследването на аферата „Петрохан“, като го праща заточеник на българо-турската граница. Похват, широко използван и от вътрешния министър на Румен Радев и на ПП-ДБ Бойко Рашков.

Той проведе мащабна „чистка“ в МВР след идването на служебното правителство на Стефан Янев. Той уволни или премести десетки висши ръководители. Много от отстранените полицаи бяха изпратени на „неудобни“ позиции, включително командировки или работа в отдалечени районни управления. Рашков често използваше фразата „няма да правя чистка, а само ще уволнявам тези, с които не мога да работя“ – но в крайна сметка имаше чистки във всички дирекции. Подобно на случая с Дечев, имаше обвинения в натиск върху служители и разследвания.

Източник: crimesbg.com