Бивш журналист от TV7 скъса синджира: Жената на Бареков шмъркаше повече от него. Не семейство, а бардак!

Новата година идва с нови, ексклузивни разкрития за меко казано неподобаващи я личен живот на проваления политик и още по-провален журналист Николай Бареков, пише сайтът kriminalni.com.

Ето какво пишат от медията:

В първите часове на 2026 г. с нас се свърза бивш негов подчинен от закритата TV7, защото му писнало да гледа серийното ибрикчийство на някогашния си шеф.

Колегата, който понастоящем се радва на доста прилична медийна кариера (и по тази причина отказа да застане с името си), помоли да разясним на читателите, че в семейството на Дудука единственият господар винаги е била дрогата. Забранените вещества диктували и най-вероятно до днес определят всички житейски решения на Бареков и жена му Мария Календерска.

“Тая госпожа се качваше на черешата повече от мъжа си. Именно общото им хоби да се отдават на амфетаминови оргии стана причина да се съберат под един покрив. Режа си главата, че поне две от децата им са “правени” докато двамата са били в несвяст. Цяло чудо е, че пораснаха такива здрави малчугани”, не сдържа гнева си събеседникът ни.

По думите му, актуална клюка в ъндърграунда реди, че в късната есен на м.г., бил задържан наркодилър, който редовно снабдявал Бареков и Календерска с амфетамини, метаамфетамини, пико и трева. Ченгетата отворили телефона и там лъснали чатове с представящият се за “буден журналист”. Съдържанието на смс-ите, идващи от карта на Vivacom, хич не било медийно, а обхващало доста членове на наказателното законодателство, касаещо разпространението на забранени субстанции.

Той не отрече и слуховете за развратното минало на Календерска. “Какво се прави Бареков на ощипан. Все едно не знае как са й се изреждали групово и как синеоката палавница е обслужвала мъже срещу заплащане. Правеха я леш, влачеха я, гавреха се с тялото й по всевъзможни начини. Сигурно по това време е посегнала към дрогата, че иначе не е можела да изтърпи да й се празнят по лицето и да я бият докато я обладават. В София сме една шепа хора на паветата. Знаем си всичките кирливи ризи. Самата Мария разказваше как я е страх някой от бившите й клиенти да не я насили отново, ходеше да реве на шефовете да я пазят. Разтреперваше се като види някой богаташ от контингента й да влиза в кабинета на собствениците. Ужасяваше се да се показва на екран. Защото помни отлично откъде е тръгнала”.

Според телевизионера точно уменията й да изцежда мъжете до последната капка накарали Бареков да хлътне по нея защото ангелът му е слаб, а като го удари дрогата в мозъка започвал да си иска отвратителни извращения от жените.

“Това не е семейство, а бардак. Не само тест за наркотици, трябва и тестове за бащинство да си направят, защото там не е ясно кой на кого къде е бъркал”, не скри отвращението си колегата.

Припомняме, че в потвърждение на думите му, неотдавна с нас се свърза виден столичен бохем, който помоли да му уредим среща с Николай Бареков за да поговорят двамата по мъжки за жената до него. Източникът ни дори предложи да седне на полиграф за да докаже, че някога е бил сред клиентите на синеоката хубавица от благоевградския край. “Четох, че Бареков Ви напада, задето сте казали истината. Искрено се смях как той се кълне, че е взел Мария за булка почти непорочна, скромна и учена. И се сетих за мръсния виц: Аз на оная си работа ли да вярвам, или на тъпана? Имам много какво да разкажа, но ми е жал за многолюдната челяд на този пишман журналист”, завърши разказа си градския зевзек.

Тук е мястото да уточним, че по времето, когато има данни, че майката на синовете му е практикувала креватните забавления срещу заплащане, тя е била свободна жена и не дължи обяснение никому как е запълвала времето си. Със сигурност не е виновна, че бидейки жрица на любовта, тя е попадала на клиенти-изверги, които брутално са се гаврили с тялото й, изнасилвали са я и са документирали гаврите.

Тъкмо напротив – подхождаме със съчувствие към нея, но вярваме, че когато някой се представя за морален стожер, той следва да признае първо за скелетите в собствения си гардероб и този на най-близките си хора.

За онези читатели, които недоумяват какво имаме предвид, ще припомним наш материал от м. септември, описващ миналото на Мария Календерска. След публикацията представящият се за журналист Николай Бареков изсипа върху медията ни и върху отделни наши колеги тонове словесна помия. Ние разбираме, че никому не е драго да му изкарат наяве неприятни обстоятелства за него и най-близкото му обкръжение, но в случая важи народната мъдрост: “Каквото почукало, такова се обадило”. С нас се свързаха десетки журналисти, разказвайки още по-нелицеприятни факти за скандалното семейство, за изневерите на някогашния евродепутат, за наркотичната му зависимост и за раздорите във фамилната спалня. След като проверим и тях, ще ги направим достояние на публиката.

А сега припомняме отново разкритията, които направихме през м. септември т.г.:

Отвратително и крайно скандално минало крие жената на Николай Бареков – Мария Календерска. Многодетната майка на наркоманизирания бивш политик дълги години се е препитавала по най-древния способ – продавайки тялото си на всеки, готов да й даде няколко стотачки.

Още по-отвратителен спомен на някогашните й посестрими пък разказва как веднъж групово платено изпълнение на Барековата булка с двама тъпкача прераснало в зверско изнасилване от цифром и словом осем мъже. Всички те брутално я пребивали докато й се изреждат, плюели по лицето й, влачили я за косата като парцал по пода и я карали да им поема парчетата във всяка дупка. След което гаврата се повтаряла и потретвала в още по-отвратителни варианти, без да им пука, че някогашната госпожица почти е изгубила съзнание.

Въпреки, че уж е веща в разврата, случката оказала тежко влияние върху психиката на Календерска, но вместо да се покае за греховете си, тя още по-настървено се предлагала и дори преследвала потенциалните си клиенти. Точно в такъв период я засича мастит благоевградски бизнесмен, който я прави своя държанка. Но далеч не я третирал като фаворитка, а я използвал за оргии, където освен него, участвали и аверите му от Югозапада.

С този си имидж на долна платена пачавра, жената на Бареков постъпва в телевизията на мустакатия олигарх и невъзвращенец Цветан Василев. Там пък настоящият й мъж беше първа писта и го раздаваше тв-бос. Твърдо решена да се възползва от слабите му ангели, съчетани с тежка наркотична зависимост, грешната Мария скочила директно в кревата му, надувайки корема за отрицателно време.

Но щастието така и не я спохожда, въпреки че във времето му ражда още няколко деца. Бареков също не си поплювал и под влиянието на цял коктейл забранени вещества, я смилал от бой. Докато я млати, проваленият политик и ибрикчия на Доган редял пред невръстните си отрочета каква завършена мастия е майка им, припомняйки всеки по-известен неин клиент, който я е обладавал преди да се кротне при него. Така поне разказват близки до скандалната двойка. Те обаче никак не жалят двамата, защото по думите им били еднакви боклуци, готови за пари да оближат абсолютно всеки задник и предник. “Търкулнало се гърнето и си намерило похлупака”, редят бившите им колеги от тв7.

Източник: kriminalni.com