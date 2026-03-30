АССППБ С ГОРЕЩ ВЪПРОС! Лъже ли регионалният министър за безплатната пътна помощ или е подведен от фейк новините на АКФ? (ВИДЕО) Десетки милиони евро е спестила "Юнит Асист" на граждани и бизнес сочи статистиката

Фейк новините на Антикорупционния фонд за безплатната пътна помощ подлагат динена кора на регионалния министър. 200 камиона тежка техника са готови да пристигнат пред министерството ако Николай Найденов откаже среща на представителите на Асоциацията на собствениците на специализираната пътна помощ в България, които в момента извършват услугата безплатно за граждани и фирми. Това обявиха на специална пресконференция от АССППБ.

Служебният принципал на МРРБ от своя страна рискува да изпадне в меко казано деликатна от правна гледна точка ситуация, повтаряйки неверните данни, изнесени от АКФ, разкриха експерти по пътна безопасност. По думите им, ако ведомството в бъдеще преустанови безплатното извозване на аварирали автомобили по магистралите и републиканската мрежа, или ако прекрати сега действащите договори, рискува позитивната статистика за намален пътен травматизъм и по-нисък брой катастрофи през последните месеци да се измени значително и то в негативен план.

От АССППБ обявиха още, че ако услугата бъде прекратена, в България няма друга подготвена фирма или сдружение, което да обслужва гражданите. Нито има достатъчен брой техника, нито обучени служители, да не говорим за изградена система, която да обезпечава процеса.

Наблюдават се опити бъдещото канселиране на контрактите от страна на МРРБ да се мотивира с “разследване” на близкото до Сорос НПО Антикорупционен фонд. На мушката му попадна фирма “Юнит Асист”, която от м. август 2025 г. обслужва общо 51 точки, извозвайки напълно безплатно катастрофиралите МПС-та и камиони. За осемте месеца работа дружеството е спестило десетки милиони на българските и чуждестранни граждани, които до преди това бяха принудени да плащат колосални суми ако неволята ги застигне и катастрофират.

Наред с това бяха спрени множество лоши практики като корупция от страна на държавни чиновници, рекет над гражданите и откровено мародерство. Логично бяха засегнати крупни интереси на лица, които няколко десетилетия захлебваха стабилно от мъката на хората. По данни на бранша, 80% от играчите в този пазар са работили в сивия сектор.

Редакцията ни се свърза със собственика на “Юнит Асист”, който категорично опроверга твърденията на Антикорупционния фонд, определяйки ги като тотално неверни, лъжливи и клеветнически. Той заподозря свои конкуренти като вдъхновители на разследването и се закани да търси правата си по съдебен ред.

Преди да изложим неговото право на отговор, първо ще опишем механизма, по който държавата осигурява безплатната пътна помощ.

Поводът да се въведе беше тежка катастрофа на магистрала “Тракия” през юли 2025 г. Тогава за репатриране на пострадалия автомобил частна фирма взе на озлочестените собственици 960 лв. за 10 км.

КАК ФУНКЦИОНИРА СИСТЕМАТА

През лятото на 2025 г. Агенция “Пътна инфраструктура” възлага на “Автомагистрали” ЕАД да организира и контролира процеса. Държавното дружество тогава изпраща покани към водещите компании, опериращи в сферата на пътната помощ и им иска оферти за обслужване на 10 точки по автомагистралите. Част от условията е на всеки пункт да са базирани един голям и един малък репатрак, както и петима служители с висока квалификация по специалността.

“Автомагистрали” ЕАД избират “Юнит Асист” на база офертата, която компанията е предоставила и най-вече на база големия им капацитет от техника и работна ръка. Договорът влиза в сила от 1 август 2025 г.

Тъй като право на безплатна пътна помощ имат не само пътуващите по магистралите, но и участниците в движението по републиканските пътища, АПИ поставя аналогични изисквания към пътностроителните фирми, поддържащи съответните участъци. Те, подобно на “Автомагистрали” ЕАД също провеждат вътрешно проучване измежду фирмите, опериращи в сектора и голяма част от тях се обръщат към “Юнит Асист”.

Така към първоначалните 10 точки, на които трябва задължително да има два репатрака и пет работника, се добавят още 4 по линия на “Автомагистрали” ЕАД. Заедно с точките по републиканските пътища, позициите обслужвани от Юлиян Янков (бел.ред. - собственикът на фирмата) стават общо 51.

“Всички договори са сключвани между юридически лица. Като изключим държавната “Автомагистрали” ЕАД, останалите субекти са частни и говорим за изцяло търговски взаимоотношения. Държавата няма участие”, разяснява вече бивш служител на АПИ, запознат с цялата процедура. Той отхвърли внушенията на АКФ за източване на обществен ресурс.

За да си осигури допълнителен капацитет за изпълнение на поръчката, “Юнит Асист” сключва договори за наем на тежкотоварна техника с над 10 дружества. “Една от големите лъжи на Антикорупционния фонд е, че тези компании са мои подизпълнители. Това е категорично невярно. Аз съм сключил договори за наем с тези хора. Цялата отговорност, всички активи и пасиви са за сметка на представляваната от мен “Юнит Асист”. Те нямат нищо общо с извършваните от мен дейности, просто са ми предоставили машини. Нищо повече”, категоричен е Янков. Той допълни, че всички дружества, от които е наета техниката, членуват в най-голямата асоциация за пътна помощ - “Асоциация на собствениците на специализирана пътна помощ в България”, която даде нарочна пресконференция в БТА за да опровергае клеветите по свой адрес.

КАК ДА ПОЛУЧИМ БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ

Янков разказа и какъв е механизмът, по който пострадалите при катастрофи могат да се възползват от услугата без да харчат и едно евро от без друго изтънелите си портфейли.

При възникване на ПТП, пострадалият звъни на 112. От там се подава сигнал на Координационния център за да се локализира автомобила и бива сигнализирана Пътна полиция. Униформените отиват при авариралото МПС и подават сигнал до “Автомагистрали” ЕАД или до ТРП. Ако катастрофата е на магистрала - “Автомагистрали” ЕАД се обаждат директно на “Юнит Асист” да поемат случая. Ако се случи на републикански път - полицията подава сигнал към АПИ и агенцията сигнализира съответната пътностроителна фирма, отговаряща за участъка, а тя на свой ред се обръща към “Юнит Асист”.

Компанията на Юлиян Янков има ангажимент да репатрира закъсалия автомобил до най-близката безопасна точка - пътна отбивка, паркинг, бензиностанция и изобщо до позиция, където превозното средство няма да пречи на движението, уточни бизнесменът.

Той категорично отхвърли твърденията, че осъществява монопол, както пишат от АКФ. “Монопол имаме тогава, когато един участник присъства във всеки етап от дадена дейност и така затваря цикъла. Нашите ангажименти се свеждат само до физическото преместване на автомобила от пътя”.

Републиканската пътна мрежа включва 19 959 км. към 7 ноември 2025 г. “Юнит Асист” оперира на 100% от автомагистралите - т.е. покрива 911 км. От останалите близо 3 хил. км. първокласна пътна мрежа, “Юнит Асист” обслужва едва 1500 км. “Останалите 17 500 км. са свободно поле за изява на всеки, който желае да работи и разполага с необходимия капацитет, работна ръка и ресурс за тази дейност”, допълни предприемачът.

КОЙ ИМА ИНТЕРЕС ДА НЯМА БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ

Експерти в бранша дадоха стряскаща статистика на спрените корупционни практики откакто държавата е направила репатрирането безплатно за граждани и фирми. Говорим за черен оборот, възлизащ на стотици милиона евро годишно.

Най-очевидният отговор е, че засегнати от безплатната пътна помощ са фирмите, които десетилетия наред са извършвали услугата възмездно. Както казахме по-горе, според запознати - близо 80% от тези субекти оперират в сивия сектор. Откакто съществува, дейността покрива най-солената част от процеса по репатриране на катастрофиралото МПС. “Най-скъпо е да изправиш на гуми обърнат камион. Цената би била 15 хил. евро. От 1 август м.г. “Юнит Асист” извършва това безплатно. Последващият транспорт на колата е евтин - около 1000 евро”, хвърля светлина специалист.

“Дружествата, извършвали репатриране срещу заплащане, не разполагат с капацитет (бел.ред. - техника и работна ръка) да кандидатстват пред “Автомагистрали” ЕАД или пред пътностроителните фирми за да поемат заданието по безплатна пътна помощ. Единственото, което им остава, е да протестират срещу тази инициатива и всячески да се стремят държавата да я прекрати”, хвърлиха светлина служители на МРРБ, пожелали анонимност. Според тях точно лица с подобни не до там прозрачни мотиви биха могли да са сред вдъхновителите на АКФ за атаката срещу “Юнит Асист”.

На състоялия се тези дни протест част от засегнатите се обозначиха, но с това повдигнаха ужасяващи въпроси. Така например един от организаторите на протеста е Енчо Андонов, управител на фирма за пътна помощ. Той нашумя покрай катастрофата през юли 2025 г., когато семейство пострадали беше одрано с 960 лв. за извозване на колата им край с. Лозен. Андонов тогава скочи на бившата шефка на КЗП Мария Филипова, която се беше заканила да извърши проверка над такива като него.

“Фирми, чиито служители и техника се броят на едната ръка, но които днес са близо до временното правителство, организират протеста. Една от тях е “К8”, която преди време съсипа дознанието по случая “Сиана”. Точно те претовариха камиона на паркинг, който е тяхна собственост и после го върнаха на пътя. Така провалиха и опорочиха досъдебното производство”, издадоха ангажирани по делото със зловещата катастрофа, убила на място малкото момиченце.

“Друга заинтересована фирма, която е била на протеста, е “Техно Асистанс 96”. Тя е прочута с дългогодишните си мародерства над турски, румънски, чешки, украински и мн.други фирми. Практиката им е да прибират катастрофиралия камион в тяхна база, заграждат го и не го пускат да тръгне докато не си плати. Именно тогава започна изнудването на чуждите шофьори и вземането на колосални суми. Жоро Диланов (бел.ред. Георги Диланов - собственик на горецитираното ООД) има транспортна фирма, в чиито камиони са били залавяни наркотици. Същият този човек твърди, че откакто има безплатна пътна помощ бил съкратил персонал. От търговския регистър обаче е видно, че винаги е имал само двама души персонал”, хвърли бомба негов конкурент.

Към нарушените корпоративни интереси се прокрадва и сюжет за разчистване на сметки със собственика на “Юнит Асист”. Не е тайна, че той има спорове със свой доскорошен търговски партньор и двамата в момента се съдят за колосални суми. Злите езици твърдят, че именно лицето, обозначило се като негов враг, е наляло масло в огъня, стимулирайки финансово част от превозвачите да докарат тежка техника на протеста. Заговори се за суми от порядъка на 200 евро за камион “малка пътна помощ” и 400 евро за тежка техника, които да дойдат под прозорците на властта. Отпечатването на плакатите също било платено от някогашния контрагент на Янков.

Самият той отказа да коментира твърденията. Далеч по-словоохотлив обаче беше за чиновническия рекет, който години наред е мачкал участниците в ПТП-тата.

“Чувал съм ужасни неща. За жалост, опитът ми сочи, че слуховете не са съвсем безпочвени. Говори се, че когато закъсалият гражданин е на пътя и дойде държавен служител - в зависимост дали катастрофата е камион или автомобил, рушветът, който служителят иска за камион с чужда регистрация е 1000 евро само за да подаде на сигнал. Ако камионът е с българска регистрация се прави отстъпка и на ръка се плащат 500 евро. За лек автомобил чиновническите черни тарифи били наполовина - 500 евро за чужд автомобил и 250 евро за български. Ето от къде идват тези 960 лв., които пострадалото семейство плати за издърпване на 10 км. Частната пътна помощ си калкулира в цената и рушвета на държавния служител. Откакто моята фирма извършва безплатната пътна помощ, всичко това беше прекратено.

Спряхме и изнудването на турски превозвачи, т.к. закъсването и репатрирането на тежкотоварен автомобил варира от 8 до 15 хил. евро. Без да броим паркинг и претоварване на стоката ако е нужно. Паркингът за 4 дни е 4300 евро. Претоварването - 3 хил. евро. Има и много други корупционни практики. С безплатната пътна помощ бяха предотвратени грабежи, мародерства, изнудвания, кражби и пр.”, увери собственикът на “Юнит Асист”.

На фона на стряскащите му твърдения с право бихме могли да допуснем защо държавните чиновници искат с лека ръка да спрат така ценната за граждани и фирми услуга. Редакцията ни получи информация от първа ръка, която служители на регионалното и транспортно ведомство предоставиха с молба да запазим анонимността им.

Миналата седмица първо в МС, а по-късно и в Министерството на транспорта са били извикали хора от бранша на превозвачите и там е била коментирана работата на “Юнит Асист”.

На съвещанието, според източниците ни, са присъствали ПИМК, Йоана Лалова, представители на малките превозвачи и др. Официално обявената тема е била за цените на горивата. Но вместо това част от участниците са коментирали безплатната пътна помощ и по-специално са хвърляли недоказани твърдения и откровени клевети срещу “Юнит Асист”. Най-активни са били представителите на Сдружение “Европейски транспортен клъстер”, учреден за да помага на всички превозвачи.

“Министърът на регионалното развитие беше поканил на среща представител на пътната помощ, който защитава корупцията и мародерстването по пътищата. А най-големите в бранша не бяха поканени. Това защо се случва? Подведен ли е министърът както за парите, така и за всички останали неща? Защо министърът не се е запознал достатъчно с цените и с всичко останало?”, попитаха информаторите ни.

КАКВО СОЧИ СТАТИСТИКАТА

Над 10 хиляди автомобила и тежкотоварна техника е била репатрирана безплатно за гражданите и фирмите от 1 август 2025 до 10 март 2026 г., сочат данни, предоставени от “Юнит Асист”. Цифрите опровергават тезата на Антикорупционния фонд, че никой не знаел за безплатната услуга. Тъкмо обратното - граждани и фирми се възползват активно от нея в най-тежките моменти на пътя.

Според Юлиян Янков, средно в България имаме 1500 катастрофи на месец (цифрата обхваща както коли, така и камиони).

Средната цена за извозване на един камион е 4000 евро.

Средна цена на кола е 300 евро.

“Само на шофьорите на камиони от 1 август до 10 март сме спестили близо 12 млн. евро”, заяви Янков. По думите му водачите на катастрофирали коли са спестили 1,5 млн.евро. Откакто “Юнит Асист” работи няма затворена магистрала, което е животоспасяващо за бизнеса, допълни той.

“Къде са тези 14 млн.лв., за които АКФ говореше през февруари, както и за милиарда, споменат в разследването им?

Антикорупционният фонд лъже и грубо подвежда регионалния министър Найденов”, категоричен е собственикът на “Юнит Асист”.

А за шофьорите по родните пътища не остава нищо друго освен към стремглаво растящите цени на бензина да си отворят ново разходно перо - този път за платена пътна помощ, без да броим таксата чиновнически рекет и пладнешките обири от страна на множеството пътни фирми, които бързо ще заемат опразнената ниша ако МРРБ прекрати така нужната услуга.

Какво още казаха Юлиян Янков и представителите на АССППБ, гледайте във видеото.

Източник: informiran.net