Аркади Шарков: Идат болнични дефицити, рискове от фалити или нови дългове

Необходими са спешни мерки за финансиране на здравните услуги, обясни пред БНР Аркади Шарков, здравен икономист от Експертен клуб за икономика и политика.



"За тази година все още няма бюджет, което води до блокиране на новия Национален рамков договор. Това автоматично спира въвеждането на вече договорени по-високи цени на клинични пътеки, амбулаторни процедури, нови обеми, оставяйки болниците и извънболничната помощ да работят при стари и немного адекватни условия.



Международните и местни доставчици на медицински изделия, лекарства и апаратура губят доверие в платежоспособността на болниците. Това пък води до затягане на търговските условия.



Вероятно ще има драстично задълбочаване на болничните дефицити, рискове от фалити или нови дългове.



Финансирането с по-стари параметри е неадекватно на фона на поскъпването на медицинските консумативи, апаратурата, битовите сметки, както и повишението на заплатите. Рано или късно тези проблеми ще започнат да излизат на преден план. Вече има сигнали от някои лечебни заведения. Стои основният казус с изплащането на заплатите. Приемането на нов бюджет е ключово."



Една от възможните мерки е повишаването на здравната вноска, но тя е трудноизпълнима, обясни той в предаването "Преди всички".



"Не е повишавана от години, а нуждите на населението се увеличават."



Има и и други методи, отбеляза здравният икономист.



"Фискалният съвет излезе с препоръки държавните служители и полицаите да започнат да си плащат осигуровките.



Ако държавата реши да е социална, да покрие пълния процент на тези групи, които осигурява. Към момента го покрива на хартия, но на практика е частично.



Третото е заделянето от акцизи.



Четвъртото е войната със захарта – форма на облагане на напитките с високо съдържание на захар, което също е възможност за допълнително финансиране на здравеопазването, но и ограничаване на употребата на такъв тип храни, които водят до затлъстяване."



Има забавяне в навлизането на иновациите, коментира още Шарков.



"Терапии, които чакат да навлязат на пазара, но без нови средства и нова финансова рамка това няма как да се случи. Забавя се и повишаването на реимбурсацията на част от лекарствата."



Наблюдава се повишаване на цените на продуктите без рецепта, потвърди здравният икономист.



"Което е регулирано с оглед на това, че има таван. В противен случай има риск да започнат да липсват на пазара. Инфлацията при лекарствените продукти от декември 2021 г. до декември 2025 г. е 27%.



Има по-малко повишение при лекарствата с рецепта, които не се покриват от Касата."



Източник: БНР