Арестуваха режисьора Валери Милев, шофирал по АМ "Тракия" след употреба на дрога

Режисьорът Валери Милев е арестуван за шофиране след употреба на наркотици. Той е задържан на 28 декември зад волана на лек автомобил "Ауди А8" на магистрала "Тракия" в района на Костенец, съобщи "24 часа".

Милев бил спрян на магистралата за рутинна проверка, след като полицаите забелязали, че кара странно - престроявал се от една в друга лента, без да изпреварва. Направени са тестове за алкохол и наркотици, като вторият отчел наличие на кокаин и амфетамин.

51-годишният режисьор е отведен в ареста на Районното полицейско управление в Костенец.

Лекият автомобил, който Валери Милев е управлявал, не е негова собственост, а на известна автокъща, която търгува с луксозни возила.

51-годишният режисьор е известен с работата си с Ицо Хазарта, Ъпсурт, поп фолк певиците Емилия и Камелия, както и със Слави Трифонов и "Ку-ку бенд".

Според приетите преди 2 години промени в Наказателния кодекс освен "лишаване от свобода" и глоба от 200 до 1000 лева, шофьор, задържан зад волана с концентрация на алкохол в кръвта, по-висока от 1,2 промила или след употреба на наркотици, се наказва с отнемане на автомобила му в полза на държавата. Ако шофьорът не е собственик на автомобила, който управлява, той ще трябва да плати на държавата сума, равна на стойността на превозното средство.

Това е поредният случай на арест на обществено популярна личност заради шофиране след употреба на алкохол или наркотици.

На 12 ноември 2024 г. актьорът Димо Алексиев бе задържан при проверка на бул. "Никола Мушанов" в столичния жк "Красна поляна", докато е зад волана на лекия си автомобил "Субару". Пробата с дрегер показа 1,49 промила алкохол в кръвта. Впоследствие кръвната му проба показа още по-високи стойности - 1,68 промила.

В началото на март т.г. Софийският районен съд даде ход по същество на делото срещу Алексиев. Той е обвинен за това, че е шофирал в нетрезво състояние, докато е бил в изпитателен срок за същото престъпление. Делото се гледа по общия ред, тъй като по време на разпоредителното заседание днес Алексиев отказа да се споразумее с прокуратурата и да признае вината си.

На 30 юли Софийският районен съд призна за виновен и осъди на 1 година и 6 месеца "лишаване от свобода" актьора.

На 9 юли 35-годишната фолк певица Дебора Иванова причини катастрофа на пътя между Поморие и курорта Слънчев бряг, а дрегерът отчете 3,14 промила алкохол в издишания въздух. По-късно резултатът от кръвната проба показа 2,93 промила. От полицията в Бургас тогава съобщиха, че изпълнителката е возила на задната седалка на лекия си автомобил и 6-годишния си син. Това бе третият път, в който Дебора бе заловена да шофира в нетрезво състояние.

Също през юли, но 2023 г., певицата Белослава беше задържана за шофиране под влиянието на алкохол, а в началото на 2024 г. съдът й наложи условна присъда. Тя бе спряна от патрул на бул. "Александър Пушкин" в София. Излизала е от денонощен магазин, а полицейските служители тръгнали след нея. Метри по-надолу я спрели. Дрегерът е отчел 1,25 промила алкохол. Певицата бе задържана за 24 часа и отказа кръвна проба.

Източник: dir.bg