АПОКАЛИПСИС! Васил Терзиев превърна Слатина в незаконно сметище (СКАНДАЛНО ВИДЕО)

Незаконно сметище изникна по заповед на Васил Терзиев на метри от борсата в кв. Слатина, установи наш репортер. Там, където някога е имало зелена поляна, днес са стоварени планини със смърдящи чували битови отпадъци, чиито размери всеки ден стават все по-заплашителни.

Ако има нещо по-ужасяващо от факта, че гнусният боклук гние и се разлага на метри от базата, където се съхранява храната на софиянци, то е, че безобразието е разпоредено от най-високо място в голямата община. Тържището е едно от водещите в търговията на едро с пресни и преработени плодове и зеленчуци, птици, месо, риба и други основни хранителни стоки.

Т.е. от там идва храната, която слагаме на трапезата си. Сега тази храна рискува да бъде налазена от сборището плъхове, развъдили се край боклука, без да броим опасните бактерии, идващи от вонящите купища отпадък, коментираха живущи в района.

По думите на гражданин, там с подписа на Терзиев и подчинените му се стоварва боклукът от камионите, които събират битовите отпадъци от сивите контейнери в района. От Столична община не отрекоха, че отвратителният казус става с тяхно съгласие. Причината е, че в близост не живеели хора и е по-оперативно боклукът, събран с бусове и самосвали, да е там временно, вместо да се губят часове до завода за преработка на отпадъци. Така техниката можела да прави повече курсове и по-бързо да наваксва с чистенето на критичните точки в жилищните зони.

Дали това ще се случи, или мръсната планина от чували ще продължи да расте, за сметка на здравето на хората, предстои да разберем. До тогава гледайте ексклузивно видео от мястото на събитието.

Източник: crimesbg.com