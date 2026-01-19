Антиевропеецът с шепа стотинки: как някои българи посрещат еврото – с простащина

Докато България върви към приемането на еврото, някои наши съграждани демонстрират не икономически аргументи, а битов протест с шепа дребни монети – насочен не към властта, не към институциите, а към най-лесната мишена: човека на първа линия.

Такъв случай описва Хелена Вълкова от Бургас в своя публикация, която бързо предизвика вълна от реакции:

„На тази възраст да се гавриш с кондукторка, да вадиш нарочно шепа дребни пари и да се подиграваш на висок глас "специално за вас кондукторите съм ги събирал", не е нито шега, нито хумор. Това е простащина.“

Сцената се разиграва в автобус по линия №12, около 20:30 ч. Главният герой – мъж на 55–60 години, който очевидно е решил да излее недоволството си от света не чрез думи, а чрез унижение.

Както посочва Хелена Вълкова, зад униформата на кондукторката стои човек – с умора, страхове и задължения. Човек, който няма право да отвърне, защото „после ще бъде разпитвана и санкционирана – не за него, а заради него“.

Точно там е „героизмът“ на подобни типове – да се хилят и да слизат доволни, защото са успели да смачкат някого, който не може да се защити.

„Ти се хилеш и слизаш доволен — защото си страхлив и си избрал най-беззащитния човек в системата, за да си избиеш комплексите“, пише още Вълкова.

Евроцентите не са проблемът. Комплексите са. В контекста на дебата за еврото случката звучи още по-символично. Защото какво всъщност виждаме? Не съпротива срещу валутна политика. Не критика към инфлация или цени. А дребна душевност, маскирана като „хумор“.

Защото менталитетът не се обменя по фиксиран курс.

„Не си тарикат. Не си "над нещата". Просто си жалък чичак, който се чувства жив само когато мачка по-слабия“, пише още Хелена Вълкова.

Докато подобни сцени се разиграват ежедневно и се оправдават като „шега“, истинската ни дистанция от Европа няма да е икономическа, а морална. И както завършва Хелена Вълкова – с думи, които заслужават да бъдат прочетени от всеки „дребен герой“:

„Срамно е не поведението ти — срамно е, че на 55–60 години още не си разбрал какво значи да си човек и мъж с главно М.“

