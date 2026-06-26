Андрияна Татарова: Уволнението ми от НДК е поръчка

Като "бухалка" и "поръчка" определи уволнението си изпълнителният директор на НДК Андрияна Татарова.

Вчера министърът на културата Евтим Милошев съобщи пред депутатите от парламентарната комисия по културата и медиите, че я освобождава от поста, а в началото на месеца той разкри, че тя е с месечна заплата от 13 660 евро, а оглавяваното от нея дружество е с близо 49 млн. евро загуба – нещо, което Татарова отрече още тогава.

През седмицата Върховният административен съд окончателно потвърди решението, с което на Татарова е наложена глоба от 5 000 лева заради конфликт на интереси, защото е сключила договор със сина си за наем на зала в НДК.

"Конфликт на интереси няма, къде аз съм се обогатила?!", каза в интервю за БНР Татарова. Тя не уточни от кого идват атаките, но твърди, че те са планирани и обвини министъра на културата Евтим Милошев, че се фиксирал в първите си дни на поста върху нея и НДК.

"НДК е на амортизационна счетоводна загуба. Всички тези атаки са планувани и са ясни. Единствената цел на това нещо е да се ограбят парите на НДК, които в момента ги има и разбира се едни имоти! Това е единствената цел с моето махане", каза пред БНР Татарова и сподели, че най-вероятно вече има човек, който да заеме нейния пост, защото "цялата тази кампания е целенасочена и фокусът на министъра е да разпилее единственото работещо дружество в цялото портфолио на министерството на културата", твърди още Татарова.

Ще обжалва ли Татарова уволнението си – това е първият въпрос, на който отговаря в интервю на Светослава Кузманова за предаването "Хоризонт за вас". Интервюто можете да чуете ТУК.

Източник: bnrnews.bg