Три деца с морбили са настанени в болница в Плевен https://crimes.bg/vodeshha-tema/tri-deca-s-morbili-sa-nastaneni-v-bolnica-v-pleven/195163 Crimes.bg

В област Ловеч са регистрирани трима заболели от морбили, съобщават от Регионалната здравна инспекция в града. Единият случай е на 5-годишно дете от Луковит, другите два са на деца от село Бежаново - на 6 и на 12 години, които са контактни в семейството, съобщи кореспондентът на БТА в Ловеч Светломира Атанасова.

Децата са настанени в Инфекциозното отделение на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски" в Плевен.

Случаите на морбили са двойно по-малко от предходната седмица. Тогава бяха шест. Четирима от заболелите също бяха от луковитското село Бежаново.

От РЗИ съобщават и за двама болни от варицела. Те са 35-годишен мъж от Ловеч и 5-годишно дете от село Александрово. Седмица по-рано заразените бяха петима.

Регистрирани са още случай на хепатит Б в Ябланица и на лаймска борелиоза в Троян