ЛЕСКИ КАРУЧКА! Кметът на Поморие Иван Алексиев друса кючеци с новата кметица на с. Бата (СКАНДАЛНО ВИДЕО) Баща й Георги Георгиев бе отстранен от съда за купуване на гласове https://crimes.bg/vodeshha-tema/leski-karuchka-kmetat-na-pomorie-ivan-aleksiev-drusa-kyucheci-s-novata-kmetica-na-s-bata-skandalno-video-3/195302 Crimes.bg

Кметът на Поморие бе хванат в крачка да подрусва костюмирана снага под съпровод на цигански оркестър, на мазната ретро чалгия “Лески каручка, мале ле”. За изцепката му съобщава местна фейсбук страница, озаглавена “Медия България”, разяснявайки причината за приповдигнатото му настроение:

“….. Кметът на Поморие Иван Алексиев празнува изборната победа, заедно с новата кметица на село Бата Златина Петрова. Тя е дъщеря на бившия кмет на селото Георги Георгиев, осъден за търговия с гласове…”, обобщават колегите, повдигайки завесата на един меко казано смущаващ казус.

На 22 юни т.г. Петрова печели извънредния селски вот със 279 на 240 гласа срещу човека на БСП Валентин Петров. Най-вероятно Алексиев, в чийто обхват попада с. Бата, е дошъл да полее победата, въпреки че кметицата проформа се е кандидатирала като независима, а поморийският градоначалник е областен председател на ГЕРБ-Бургас.

Далеч по-притеснителен обаче е фактът, че бащата на Златина Петрова е бивш кмет на същото село, осъден за купуване на гласове през 2021 г. и отведен за разпит в изборния ден (бел.ред - на 22 юни т.г.) заради предполагаем натиск над избиратели.

Той бе отстранен в началото на годината след окончателна присъда, след като управляваше в продължение на пет последователни мандата. Това доведе и до извънредните избори за нов кмет сега, пише Club Z. Изборното престъпление Георгиев извърши още през 2021 г., но след съдебна сага делото приключи във Върховния съд едва четири години и половина по-късно.

Местните хора са меко казано скандализирани от факта, че сега щафетата на кметуването поема родната му дъщеря, което било ясен знак, че лошите практики и тормозът върху местните жители ще продължат.

„Той ще командва, те ще командват. Това е едно семейство, на една маса хора са. За 20 години не видяхме нищо хубаво”, възкликва избирател пред Club Z.

В светлината на подобни разкрития отворен остава въпросът дали кметът на Поморие с присъствието си на следизборното джамбуре толерира подобно грубо погазване на закона от страна на бившия кмет и дали възнамерява да разпъва чадър над щерка му, коментираха наблюдатели.

Източник: crimesbg.com