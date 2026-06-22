ЗАРАДИ 81 МИЛИОНА ЛЕВА: Калин Стоянов даде Демерджиев на главния прокурор

Депутатът от ДПС Калин Стоянов подаде сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор на Република България Ваня Стефанова срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Стоянов настоява за проверка на факти и обстоятелства, свързани с досъдебното производство, по което Демерджиев е привлечен в качеството на обвиняем.

"Аз съм на мнение, между другото, както и министър Демерджиев многократно е споделял, че всички би следвало да сме равни пред закона", заяви Стойнов в социалната мрежа, където публикува и сигнала.

ПИК го препечатва без редакторска намеса:

В края на 2023г. в качеството ми тогава на министър на вътрешните работи, след извършена проверка от вътрешния одит към МВР, подадох сигнал до Прокуратурата на РБ и до АДФИ, относно констатирано неправомерно действие от страна на бившия министър на МВР-Иван Демерджиев при подписването на Допълнително споразумение, за сумата от близо 81 млн. лева, по обществена поръчка за "Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи".

Няма да коментирам обстоятелството, че Демерджиев е подписал въпросното споразумение, с което значително оскъпява стойността по договора, точно два дни преди да освободи поста министър на МВР. В резултат на извършените от прокуратурата и АДФИ проверки, в началото на 2024г. бе образувано досъдебно производство, по което след събиране на достатъчно доказателства, през април 2025г. на Иван Демерджиев е повдигнато обвинение от Софийска градска прокуратура.

В последствие стана известно, че СГП е внесла обвинителен акт в съда срещу Иван Демерджиев. Малко по-късно, през декември 2025г., публично бе оповестено, че съда е върнал делото на прокуратурата за изчистване на процесуални нарушения и неясноти, което не е нещо необичайно.

От тогава до момента няма абсолютно никаква информация по делото. През последните месеци обаче, упорито се говори, че използвайки институционалното си влияние, Демерджиев прави срещи с различни представители на поверената Ви институция, за да намери варианти за прекратяване на образуваното срещу него досъдебно производство. Освен това лично е споделял, че в момента имало назначена допълнителна експертиза по делото и експертите, на които е възложена "не са случайни" и той бил на 100% убеден, че резултата ще бъде в негова полза, тъй като първата по делото експертиза не го удовлетворявала.

Уважаема г-жо Стефанова, Сигнализирам Ви официално за да упражните законовите си правомощия, като възложите проверка по надлежния ред на погореизброените притеснителни обстоятелства.

Следва българското общество да знае, предстои ли повторно внасяне на делото срещу Демерджиев в съда или то ще бъде тактично прекратено без да се вдига много шум, за което всъщност настоявал и самият той. Всички сме наясно, че мълчанието по този скандален случай, устройва само Иван Демерджиев, но нека не забравяме, че в момента сме в безпрецедентна ситуация, а именно, за министър на не кое да е министерство, а на вътрешните работи е назначен човек с повдигнато обвинение за извършено корупционно престъпление.

Моля за спешна проверка от Ваша страна, като се надявам, че досъдебното производство срещу действащия министър на МВР, няма да бъде поредното, което ще допринесе за спада на доверието към поверената Ви институция. За резултата от проверката, настоявам да бъда официално уведомен на адрес: гр. София, пл. "Княз Александър I" №1, Парламентарна група на "Движение за права и свободи-ДПС".

Източник: pik.bg