Изборът, който променя всичко: ОДМВР Пловдив залага на филм - катарзис срещу катастрофите

След огромния успех на майските прожекции, Областната дирекция на МВР – Пловдив отново организира събитие, насочено към превенция на пътния травматизъм сред младите хора.

На 29 юни в СУ „Свети патриарх Евтимий“ (бившето училище „Лиляна Димитрова“) в центъра на Пловдив ще бъде прожектиран късометражният филм „Защо аз“ на режисьора и продуцент Христо Порязов.

Филмът, който с едва 17 минути екранно време пресъздава действителен случай на тежка катастрофа, разказва историята за погубените човешки съдби – когато дрогиран младеж отнема живота на майка и малкото ѝ дете на пешеходна пътека. Във филма участват актьорите Тодор Каракитуков, Мария Иванова и Теодор Папазов.

Събитието е част от дългосрочната кампания на пловдивската полиция за отговорно и безопасно поведение на пътя. След като Министерството на вътрешните работи подписа договор с режисьора Христо Порязов за предоставяне правата върху филма, от ОДМВР – Пловдив не спират да организират прожекции, за да достигнат до младите абсолвенти, които скоро ще вземат документ за управление на моторно превозно средство.

Още през май тази година филмът беше показан пред над 400 ученици в Дома на културата „Борис Христов“. Тогава директорът на ОДМВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов заяви: „С филма „Защо аз?“ искаме да стигнем до повече млади хора, за да имат те осъзнато поведение на пътя“. Самият режисьор Христо Порязов посочи, че е направил филма, за да изрази своята гражданска позиция, и призова: „Ако хората не искаме да променим нещо, няма как МВР да промени всичко заради нас. Трябва да се съюзим“.

Ролята на Областната дирекция на МВР в град Пловдив е изключително важна и отговорна. От институцията обещават, че няма да спрат да организират събития с младите хора и ще продължат да показват филма, за да ги предпазят от необратимите последствия на пътя.

„Филмът е кауза, която напомня: Бъдете отговорни към останалите. Понеже винаги след въпроса „Защо аз?“ идва и отговорът – защото от Вас зависи чужд живот“.

Източник: informiran.net