Две трети от европейците биха подкрепили връщането на Великобритания в ЕС https://crimes.bg/po-sveta/dve-treti-ot-evropeycite-biha-podkrepili-vrashtaneto-na-velikobritaniya-v-es/195108 Crimes.bg

Две трети от гражданите на ЕС биха подкрепили повторното присъединяване на Великобритания към блока, докато повечето избиратели в Обединеното кралство казват, че Брекзит е вреден за въпросите, които ги вълнуват, и искат по-тесни връзки, включително нива на интеграция като свободното движение, отдавна смятани за токсични, установи проучване, цитирано от БНР.

България е сред страните с най-ниска подкрепа за завръщането на Обединеното кралство в ЕС.

Десет години след референдума за Брекзит анкета на Европейския съвет по външни отношения установи, че 66% от анкетираните в 15 държави смятат, че членството на Обединеното кралство е много добра, добра или "нито добра, нито лоша" идея.

Средният резултат значително надвишава дела на онези, които подкрепят по-тесни отношения (59%) или статуквото (46%).

Подкрепата за повторното присъединяване варира от ниски нива от 56% в България и 59% във Франция и Италия до високи нива от 75% в Нидерландия и Дания.

Дори избирателите на крайнодесни и критични към ЕС партии заявяват, че биха подкрепили по-тесни отношения между блока и Обединеното кралство.

Много европейски лидери са изразили подобна позиция. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че вратата е "винаги отворена", а испанският премиер Педро Санчес каза, че Испания "абсолютно" би подкрепила британското членство.

Александър Стуб, президентът на Финландия, изрично посочи Обединеното кралство като кандидат за членство, казвайки: "Имаме нужда от британски глас в Европа. Наистина ни липсвате".

Във Великобритания анкетата, проведена през май, пък установи, че избиратели от различни партии, включително поддръжници на "Реформирай Обединеното кралство", смятат, че Брекзит е оказал отрицателно въздействие върху страната и върху много ключови въпроси, които бяха в основата на дебата преди десетилетие.

Анкетираните британци са заявили, че напускането е засегнало основните им приоритети: разходите за живот (66%), икономиката (65%), възможностите за младите хора (57%), незаконната имиграция (56%) и търговията (56%).