Скандал в ДАИ–Пазарджик: Подготвя се връщане на работа на служител с богато криминално досие https://crimes.bg/inczidenti/skandal-v-dai-pazardzhik-podgotvya-se-vrashtane-na-rabota-na-sluzhitel-s-bogato-kriminalno-dosie/195345 Crimes.bg

Асоциацията на сдруженията на превозвачите изпрати писмо до министъра на транспорта и изпълнителния директор на ДАИ срещу назначаването на Александър Иванов, бивш служител на агенцията, известен с множество присъди, неплатени глоби и сигнали за физическа агресия над колеги и граждани.

В Областния отдел „Автомобилна администрация“ – Пазарджик назрява пореден административен скандал. Според официалния сайт на агенцията и новина от 19 май, едва двама кандидати са класирани в конкурса за длъжността „инспектор“, а на първо място е поставен именно Александър Иванов – бивш кадър на ДАИ, чиято репутация от години предизвиква сериозно обществено недоволство.

В писмо до министъра, зам.-министъра и главния секретар на Министерството на транспорта, както и до изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“, Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт (БАСАТ) настоява да бъдат предприети незабавни действия, за да не бъде допуснато назначаването му.

В периода 2010–2014 г. срещу Иванов са водени множество наказателни дела с влезли в сила присъди. Наложени са му пробация, безвъзмезден труд в полза на обществото, порицание и многократни парични глоби, част от които дори не са заплатени.

Историята му включва и сигнали за корупция, физическа агресия и нападения над колеги и граждани – поведение, несъвместимо с длъжност в държавна институция, отговаряща за контрол и ред.

В писмото си БАСАТ изразяват притеснение, че служителите на частните транспортни фирми биха били подложени на психически натиск, ако бъдат проверявани от човек с избухлив характер и история на телесни повреди, заплахи и клевети.

Освен криминалните прояви, Иванов е известен и с изключително ниско ниво на грамотност.

Официални доклади, изготвени от него, съдържат груби правописни грешки, поставящи под въпрос способността му да води административна кореспонденция.

През годините той е бил неколкократно освобождаван от длъжност, но всеки път е обжалвал заповедите и е бил възстановяван. Иванов дори е осъден от бивш директор на ДАИ за обида и клевета.

„В много от случаите частни служители твърдят, че са подписали протоколи и документи, с чието съдържание не са съгласни, под влиянието на заплахи и принуда“, пишат още от БАСАТ.

Като председател на фирмената синдикална организация на КТ „Подкрепа“ в агенцията, Иванов многократно е организирал и подбуждал към протести служители на ДАИ, включително в периоди, когато не е бил в трудово правоотношение с институцията, преследвайки лични цели и облаги.

На фона на негативната обществена оценка за ИА „Автомобилна администрация“ и съмненията за корупция, придобили широка публичност след случая с камионите на „Роби Уилямс“, от БАСАТ смятат, че назначаването на лица с компрометирана биография е крайно нецелесъобразно.

В интернет пространството Иванов все още фигурира като дългогодишен автоинспектор в ДАИ–Пазарджик и председател на синдикалната организация към агенцията. Според запознати, освен в Пазарджик, той е проявявал бурния си нрав и в регионалната ДАИ в Пловдив.

Връщането на човек с подобен профил в контролен орган поставя въпроси за възможни протекции и зависимости. Каква е причината ръководството на „Автомобилна администрация“ да толерира служител с доказано криминално минало и каква е цената на неговото присъствие в институция, която трябва да бъде еталон за законност?

От БАСАТ очакват незабавна реакция от Министерството на транспорта и Инспектората към ведомството. А в Пазарджик коментират дали е допустимо институция, натоварена с контрол на безопасността на движението, да се превръща в „приют“ за служители, чието място е в разрез с моралните и законови норми.

trud.bg