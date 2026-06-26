Нова схема: Обажда ни се близък човек, а отсреща стои измамник

Събота следобед. Ваня получава обаждане от личния си лекар. Търси я мъж, който твърди, че е асистент на докторката и се обажда, за да напомни за неплатена такса.

„Най-странното беше, че обаждането беше абсолютно реално от нейния номер, начинът по който съм я записала в телефонния си указател. Звучеше доста добре, на добро интелектуално ниво. По нищо в първия момент човек не може да разбере, че нещо не е както трябва. Доста напористо почна да обяснява, че трябва да платим веднага, като няколко пъти повтори за онлайн плащане", разказва Ваня.

Целта на този тип измама явно е жертвата да повярва, че говори с човека, изписан на дисплея, и да даде пари. Ваня обаче отказва да плати каквато и да е такса.

„Той стана доста агресивен и заплаши, че оставам безличен лекар. В края на разговора обясни, че ще бъде поставена смъртоносна инжекция на детето и затвори телефона. Това ми подсказа, че става дума за измама и върнах обаждане на същия номер, тоест отново звъннах на личната си лекарка. Жената беше в шок. Тя въобще не е давала телефона си на никого, няма такъв асистент. Беше много изненадана, защото в нейната хронология тя нямаше изходящо обаждане към мен, а в моята аз имах входящо от нея, което е близо 3 минути като разговор", спомня си жената.

На 100 километра от Ваня живее друг потърпевш. Измамен, но по различен начин. Олег. Той изкарва парите си с информационни технологии, а става точно тяхна жертва. Разбира това, когато един ден получава обаждане от полицията. "В работен ден ми се обажда някакъв номер и ми казва: „Ние сме от полицията на Димитровград. Делегират ни от София да ви разпитаме по едно досъдебно производство за криптоизмами по телефона". Очевидно аз съм измамникът, защото ме викат на разпит и не ми казват нищо повече по телефона. Аз съм софтуерен разработчик. Изведнъж ми се обаждат, че съм криптоизмамник. Моят телефонен номер е набирал хора и ги е мамил. Това буквално ми казаха", разказва мъжът.

Олег може и никога да не е звънял на тези хора, но те са получили обаждане от неговия номер - по същия начин със същата измама, в която някой е опитал да изкара нечестни пари на чужд гръб и с чужд телефонен номер.

Технологията се нарича „спуфинг". Зад това име стои възможността човек да маскира собственото си обаждане към някого с име, което желае да бъде изписано на дисплея на получателя. Човекът, чийто телефон звъни, ще получи обаждане от този номер и няма да вижда реалния. А ако е записал в телефона си този номер под някакво име, то на дисплея му ще се визуализира по същия начин. Така телефонът ви може да звънне и на дисплея да се появи това, което измамникът иска да видите. Човекът от другата страна може да скрие самоличността си, криейки истинския си номер, и да се представи за мъж, жена, дете или компания, на която имате доверие.

Експерт по киберсигурност обяснява как се случва тази измама. Очевидно не е нужна сериозна подготовка, за да променят гласа си. Те могат да го правят в реално време, докато говорят с вас, като просто включат програма, която да промени техния глас, така че измамата да е максимално достоверна.