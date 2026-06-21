Сколиоза при децата

Юни е Световният месец за информираност за сколиоза - състояние, което засяга все повече деца в България и по света. Статистиката показва висок процент случаи сред подрастващите.

Ади е на 7 г., почти втори клас, готова за училищните приключения, включително тежката раница. "Докато ходих на училище с тежката раница, ме заболяваше гръбчето. Сега ще бъде във втори клас и се надявам учебниците да не са ми толкова тежки", казва тя.

Раницата се подрежда всяка сутрин, но често става по-тежка от очакваното. "В раницата обикновено само първите дни слагаме всичко и така постепенно отпада по някой, но има моменти, в които трябва да вземем всичко. Също имаме несесерче, вода, кутия с храна, която също тежи много и горе-долу килограмите излизат около 5, 6", посочва майката на Ади.

"Аз също съм родител и си спомням синът ми като беше в по-ранни класове, съм бил изумен, колко тежи раницата. Изключително много материали трябваше да носим в училище. Няма ясни правила за раниците, колко трябва да тежат, но казваме, че ако тя натежава 10% от теглото на детето, не е добре", коментира проф. д-р Васил Яблански от АСК УМБАЛ "Токуда".

Той посочи, че причините за появата на сколиоза могат да бъдат лесно намерени в липсата на движение, липсата на спорт и прекарването на все повече време пред електронни устройства, компютри, таблети и телефони.

"Един от тях, най-лесно разпознаваем, е различна височина на раменете на детето. Ако ни направят впечатление, че са асиметрични, това е белег, който може да ни разтревожи. Различна позиция на лопатките. Различна асиметрична структура на талията на детето. Ако забележим също изкривяване на таза на детето на една страна, всички тези симптоми или белези могат да ни накарат да започнем да мислим дали детето няма такова състояние", каза той.

"Оттам нататък обикновено съветваме да посетят личния лекар. Личните лекари са компетентни и загрижени за пациентите си. Вече по тяхна преценка да се реши дали това е по-скоро родителско внушение или наистина има медицински белези за гръбначно изкривяване и ако е така, детето да бъде насочено към ортопед, който да поеме лечението и наблюдението", допълни той.

"Има лек от сколиозата. Зависи в каква фаза я откриваме. За да кажем, че едно дете има сколиоза, то трябва да има поне десет градуса изкривяване на гръбначния стълб. Ако имаме такова изкривяване, първите препоръки са за специализирана гимнастика, за някои спортове, като плуване", каза още проф. Яблански.

Нова телевизия, „Събуди се"