Американски педиатри обменят опит с български колеги за създаването на Национална детска болница

Фокусът е върху терапевтичната комуникация с децата и родителите, както и осигуряването на цялостна медицинска грижа на едно място

Американски педиатри от една от водещите университетски болници в света са на посещение у нас. В следващите 7 дни те ще обменят опит с българските си колеги в София, Пловдив и Бургас. Американските медици се срещнаха и с Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница.

"Терапевтична комуникация в педиатрията" - задължителна стъпка в грижата за малките пациенти и техните родители, която обаче тепърва се въвежда у нас.

Елена, майка на Андрей: "Родителите сме супер притеснени, още повече, когато децата са малки, колкото имат нужда от успокояване децата, толкова имаме нужда и ние родителите."

У нас т.нар. "специалист по детски животи" все още не съществува.

Надежда Рангелова, Обществен съвет за изграждане на Национална детска болница, Фондация "За Доброто": "Това всъщност са хората, които посрещат детето и родителя, когато се налага дълъг престой и тежка диагноза, които се грижат за психоемоционалното състояние на децата и родителите по време на престоя в болница."

Според опитния педиатър д-р Сюзън Бостуик общуването между лекарите и близките на пациента не бива да се свежда до снемане на показания и съобщаване на диагнозата.

д-р Сюзън Бостуик, професор по клинична педиатрия: "Промяната в нагласите изисква време и много работа, изисква планиране, както и хора, които да имат желание да участват в този процес."

По време на срещата с Обществения съвет за изграждането на детската болница, американските педиатри подчертаха колко е важно децата да получават цялата медицинска грижа на едно място.

д-р Снежана Нена Осорио, професор по клинична педиатрия, зам.-председател на Съвета по качество и безопасност на пациентите: "Чух, че лекарите тук имат проблеми с транспортирането на деца от едно място на друго, така че това трябва да се промени."

Д-р Благомир Здравков е един от педиатрите, които са били на стаж в американската болница.

д-р Благомир Здравков, директор на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев": "Там не забелязахме никакъв дефицит на кадри. За всяка дейност си има служители, които много стриктно си спазват протоколите и това е съществената разлика."

Надеждата на медици и родители е бъдещата Национална детска болница да осигури най-после съвременна грижа за децата.